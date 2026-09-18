Điều động ông Đặng Văn Dũng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau

Nhiều quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ được công bố tại trụ sở Trung ương Đảng, chiều 18/9.

Trong đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Văn Dũng, tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: noichinh.vn)

Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng sinh năm 1972, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Cử nhân Luật, Kỹ sư Kinh tế Nông nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Trong quá trình công tác tại Ban Nội chính Trung ương, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ phòng, chống tham nhũng; Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc; Thư ký Phó Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thường trực và Thư ký, Trợ lý Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 2/2023, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.