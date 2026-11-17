Đại tá Trần Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao quyết định cho Đại úy Võ Tá Công.

Chiều 16/11, Đại tá Trần Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, trao quyết định điều động Đại úy Võ Tá Công đến nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Đại tá Trần Ngọc Châu chúc mừng, đồng thời đề nghị Đại úy Võ Tá Công tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, đoàn kết cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.