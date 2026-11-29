Ngày 27/11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, Ban Bí thư cũng chỉ định Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Thành ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự được chỉ định. Ảnh: Mai Quang

Cùng ngày, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn và công tác cán bộ thuộc UBND tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Theo đó, tỉnh thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ. Các cơ quan sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1/12/2026.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Quang Ái, Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm tính từ ngày 1/12/2026 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/12/2026.

Tiếp đó, hội nghị công bố 13 quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý. Trong đó, ông Nguyễn Đức Cường và bà Đinh Thị Thu Thủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 10 cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc, gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tân Anh, Ngô Thanh Tuân, Vũ Thanh Lịch, Trịnh Xuân Lộc, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Cao Tấn, Nguyễn Văn Trọng, Phạm Duy Phong và Đỗ Quang Trung.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Bích Lụa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao quyết định cho các nhân sự.

Ngày 27/11, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Cao Bằng, hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y ông Hà Ngô Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cốc Pàng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND xã Cốc Pàng nhiệm kỳ 2026 - 2031, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cốc Pàng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị công bố quyết định luân chuyển ông Nguyễn Hồng Dương, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh đến công tác tại Đảng ủy xã Cốc Pàng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cốc Pàng, nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cốc Pàng, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị cũng công bố quyết định luân chuyển, chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy các xã: Trùng Khánh, Quảng Uyên, Nguyễn Huệ, Hoà An, Trùng Khánh, Quang Long, Đình Phong; Cần Yên; Tổng Cọt, Thanh Long.

Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự được luân chuyển. Ảnh: Báo Cao Bằng

Sáng 26/11, tại Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo Lạng Sơn, tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Lã Đức Đoàn, Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ từ ngày 1/12/2026, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Lã Đức Đoàn. Ảnh: Báo và PTTH Lạng Sơn

Ngày 25/11, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo báo An Giang, buổi lễ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Chí Nguyện (SN 1975, quê quán xã Vân Khánh, tỉnh An Giang), Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang và biệt phái đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Nguyện giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Chí Nguyện. Ảnh: Báo An Giang

Trước đó vào sáng 23/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm, chỉ định và giới thiệu cán bộ giữ các vị trí công tác mới.

Hội nghị đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thành - Trưởng phòng Ngân sách tỉnh, Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc điều động, chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy các xã: Đức Quang, Đức Thịnh, Phúc Trạch, Hà Linh, Xuân Lộc, Can Lộc, Cổ Đạm, Đan Hải, Mai Phụ, Lộc Hà, Đức Minh, Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Thịnh, Mai Hoa, Vũ Quang, Sơn Kim 2, Sơn Hồng.

Hội nghị cũng công bố quyết định điều động ông Dương Đình Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.