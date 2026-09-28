Điều động các cán bộ cấp Phòng tăng cường về Công an cấp xã tại Hà Nội

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo CATP, Thượng tá Hoàng Thị Vân, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, chỉ huy Công an các xã, phường tiếp nhận cán bộ tăng cường và các cán bộ, chiến sĩ được điều động trong đợt này.

Toàn cảnh hội nghị

Bám cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác của Công an cấp xã

Tại hội nghị, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Giám đốc CATP về việc điều động cán bộ từ các Phòng nghiệp vụ về tăng cường tại Công an cấp xã, nhằm hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các chỉ tiêu công tác được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Hoàng Thị Vân nhấn mạnh, việc điều động cán bộ tăng cường nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng Công an cấp xã vững mạnh, hiện đại, bám cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ được điều động có trách nhiệm nhanh chóng tiếp cận địa bàn, thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm và sự phân công của chỉ huy Công an cấp xã; phát huy kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn để hỗ trợ, bồi dưỡng, huấn luyện tại chỗ theo phương châm “cầm tay, chỉ việc”. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, phối hợp với các Đội công tác thuộc Phòng nghiệp vụ trong công tác tham mưu, quản lý chuyên ngành, bảo đảm yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”.

Thượng tá Hoàng Thị Vân, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu quán triệt tại hội nghị

Sau thời gian tăng cường, các Phòng có cán bộ tăng cường phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và Công an các xã, phường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với số cán bộ tăng cường, trong đó chú trọng đánh giá tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và hiệu quả hỗ trợ, bồi dưỡng cán bộ cơ sở.

Phối hợp, hỗ trợ Công an cấp xã theo lĩnh vực

Trao đổi tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ có cán bộ tăng cường, đề nghị cán bộ được điều động tăng cường nhanh chóng nắm tình hình địa bàn, phát huy kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn để hướng dẫn, hỗ trợ Công an cấp xã; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Đội công tác của Phòng để kịp thời trao đổi, báo cáo và tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đại diện các đơn vị phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, đại diện các phòng cũng nhấn mạnh, yêu cầu cán bộ tăng cường bám sát địa bàn, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên môn; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân và gắn trách nhiệm cá nhân với nhiệm vụ được giao.

Đại diện chỉ huy Công an phường Nghĩa Đô - đơn vị tiếp nhận cán bộ tăng cường, đánh giá đây là nguồn hỗ trợ thiết thực trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ tại cơ sở ngày càng cao. Công an phường sẽ chủ động bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn, sở trường; tạo điều kiện để cán bộ tăng cường nhanh chóng tiếp cận địa bàn, phối hợp thực hiện nhiệm vụ và trao đổi kinh nghiệm với cán bộ cơ sở.

Các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất, việc tăng cường cán bộ không chỉ nhằm bổ sung nguồn lực cho cơ sở mà quan trọng hơn là phát huy vai trò “cầu nối” giữa Phòng nghiệp vụ và Công an cấp xã, đưa kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp và kỹ năng công tác sát thực tiễn địa bàn. Qua đó, cán bộ tăng cường vừa trực tiếp hỗ trợ Công an cấp xã, vừa hướng dẫn, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để phối hợp giải quyết.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ được điều động tăng cường, Đại úy Phạm Trọng Quyết, cán bộ Đội 4, Phòng Tổ chức cán bộ, bày tỏ vinh dự, đồng thời nhận thức sâu sắc trách nhiệm khi được cấp ủy, lãnh đạo Công an thành phố và các đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ. Đồng chí khẳng định cán bộ được tăng cường sẽ nghiêm túc chấp hành quyết định điều động, Điều lệnh Công an nhân dân và sự phân công của chỉ huy Công an cấp xã; nhanh chóng nắm địa bàn, phát huy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để hỗ trợ, bồi dưỡng, hướng dẫn cán bộ cơ sở.

Đại úy Phạm Trọng Quyết cam kết nhanh chóng hòa nhập môi trường công tác mới, giữ gìn đoàn kết, kỷ luật, tác phong và hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Công an cấp xã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.