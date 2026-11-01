Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở 6 tỉnh, thành

Ngày 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Vương Quang Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/11/2026.

Ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vương Quang Hưng.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Hà Hùng Thịnh - Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và ông Nguyễn Hồng Thoan - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đến nhận công tác tại Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, điều động ông Trần Quang Vinh - thành viên Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban.

Ông Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự được điều động, phân công nhiệm vụ mới.

Ngày 30/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Hoài Thu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tây Thượng, giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ông Võ Minh Vương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương. Thời hạn bổ nhiệm đối với 3 cán bộ trên là 5 năm, kể từ ngày 2/11/2026 - 2/11/2031.

Đồng thời, giao quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đối với ông Phạm Nhật Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, kể từ ngày 2/11/2026 cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Giám đốc Trung tâm.

Trước đó, ngày 29/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng tổ chức công bố các quyết định điều động, luân chuyển, tiếp nhận, chỉ định và phân công nhiệm vụ mới đối với 11 cán bộ lãnh đạo thuộc các cơ quan cấp tỉnh và cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Quốc Việt (bìa trái) và ông Trần Hoài Thu (bìa phải).

Chiều 29/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Cao Sơn Dũng - Tỉnh ủy viên, quyền Giám đốc Sở Xây dựng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng.

Điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Duy Khôi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương; ông Hoàng Công Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Ngày 28/10, Thành ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Đồng Nai, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động ông Trần Văn Mi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai đến công tác tại Đảng ủy phường An Lộc, kể từ ngày 1/11/2026; chỉ định ông Trần Văn Mi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lộc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai điều động ông Đỗ Minh Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lộc đến công tác tại Đảng ủy phường Đồng Phú kể từ ngày 1/11/2026; chỉ định ông Đỗ Minh Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đồng Phú, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo chúc mừng các nhân sự nhận quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Báo Đồng Nai

Ngày 26/10, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Kiều Hải Nam - Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 23/10/2026.

UBND tỉnh Lai Châu cũng công bố quyết định bổ nhiệm bà Phùng Thị Hương Loan - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 23/10/2026.

Cùng với đó, UBND tỉnh Lai Châu công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Văn Cường - Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 23/10/2026.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Thăng - Bí thư Đảng ủy xã Mường Kim, được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 23/10/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lai Châu)