Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định cho 2 tân Trưởng phòng: Tổ chức cán bộ và Công tác chính trị

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ. Tham dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; chỉ huy các phòng chức năng cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác chính trị.

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ công bố hai quyết định do Giám đốc CATP Hà Nội ký ngày 25/11/2026 và có hiệu lực từ ngày ký. Theo đó, Đại tá Trần Văn Hóa (SN 1971), Trưởng phòng Công tác chính trị, được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Thượng tá Châu Minh Hằng (SN 1979), Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác chính trị.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao Quyết định điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ cho Đại tá Trần Văn Hóa.

Giám đốc CATP Hà Nội trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Công tác chính trị cho Thượng tá Châu Minh Hằng.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai cán bộ vừa nhận trọng trách, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao quá trình rèn luyện, năng lực thực tiễn của từng đồng chí.

Nhận xét về tân Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết Đại tá Trần Văn Hóa có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm việc chắc chắn và khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ tốt. Xuất thân từ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, Đại tá Trần Văn Hóa từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo tại Công an các địa bàn Sóc Sơn, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm trước đây, đồng thời đảm nhiệm cương vị lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Trưởng phòng Công tác chính trị.

Người đứng đầu CATP Hà Nội nhìn nhận, quá trình gắn bó lâu dài và lăn lộn ở nhiều môi trường công tác giúp Đại tá Trần Văn Hóa hiểu rõ năng lực, sở trường, trình độ cũng như kinh nghiệm của đội ngũ chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ. Đây là điều kiện căn bản để tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc sắp xếp nhân sự đúng người, đúng việc. Phương án bố trí Đại tá Trần Văn Hóa giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã được CATP báo cáo và được sự đồng ý của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.

Với Thượng tá Châu Minh Hằng, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận đồng chí có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị lãnh đạo tại Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, nay là Phòng Công tác chính trị. Trưởng thành từ chính đơn vị, Thượng tá Châu Minh Hằng nắm chắc chức năng, nhiệm vụ và có kinh nghiệm điều hành toàn diện các mặt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, văn hóa thể thao, điều lệnh, giáo dục truyền thống và xây dựng lực lượng. Sự chuyển giao ngay tại chỗ tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị duy trì nhịp công việc thông suốt.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho hai tân Trưởng phòng và cấp ủy hai đơn vị.

Nhấn mạnh khối lượng công việc cấp phòng tăng lên đáng kể sau khi vận hành mô hình công an địa phương hai cấp, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ rõ chức trách đặt lên vai hai tân Trưởng phòng rất nặng nề. Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu hai đồng chí cùng tập thể Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác chính trị tập trung thực hiện năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, hai tân Trưởng phòng phải bàn giao ngay phần việc đang đảm nhiệm bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra gián đoạn. Song song với đó là chủ động tiếp cận quy trình công tác, nhanh chóng ổn định tổ chức và bắt tay ngay vào việc. Ở vai trò người đứng đầu, mỗi đồng chí cần phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chỉ huy đơn vị giữ vững đoàn kết nội bộ, thống nhất từ tư tưởng tới hành động.

Thứ hai, chủ động nắm chắc và dự báo đúng tình hình để cùng Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị tham mưu kịp thời cho Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác trên lĩnh vực phụ trách. Yêu cầu hàng đầu là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước.

Đại tá Trần Văn Hóa và Thượng tá Châu Minh Hằng được đánh giá là cán bộ có năng lực, nhiều kinh nghiệm

Thứ ba, tập trung xây dựng lực lượng, cải tiến lề lối làm việc, tạo dựng môi trường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và nhân văn để cán bộ, chiến sĩ yên tâm cống hiến. Giám đốc CATP chỉ rõ việc thực hiện phải bám sát tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cùng Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân theo hướng "Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở". Đồng thời, các đơn vị cần triển khai phong trào thi đua "Ba nhất" gồm kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất bằng các giải pháp cụ thể.

Thứ tư, hai đồng chí không ngừng rèn luyện trình độ chính trị, nghiệp vụ và pháp luật, tranh thủ kinh nghiệm của tập thể lãnh đạo và lắng nghe ý kiến đóng góp từ cán bộ, chiến sĩ để hoàn thiện mình trên cương vị mới.

Thứ năm, đối với cấp ủy, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác chính trị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu chấp hành nghiêm kỷ cương, mệnh lệnh công tác, phát huy sức mạnh từng cá nhân gắn với tập thể và tạo mọi điều kiện để hai tân Trưởng phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Châu Minh Hằng, tân Trưởng phòng Công tác chính trị phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại diện hai cán bộ nhận quyết định phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Châu Minh Hằng bày tỏ niềm vinh dự, xúc động và gửi lời cảm ơn tới Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cùng Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc đã luôn quan tâm, dìu dắt và tin tưởng giao trọng trách.

Nhìn nhận trọng trách mới vừa là niềm tự hào trên chặng đường công tác, vừa đặt ra đòi hỏi cao hơn về tư duy, bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm, tân Trưởng phòng Công tác chính trị khẳng định hai đồng chí sẽ bám sát phương châm hành động của Giám đốc CATP.

"Chúng tôi xác định chủ động phải trở thành tư duy công tác, quyết liệt phải trở thành tinh thần hành động, hiệu quả phải là thước đo năng lực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm phải là chuẩn mực của người cán bộ, trước hết là người đứng đầu", Thượng tá Châu Minh Hằng nêu rõ. Trên cương vị mới, hai tân Trưởng phòng cam kết giữ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo và dám chịu trách nhiệm.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Thiếu tướng Lê Văn Tuân cùng chỉ huy các đơn vị chúc mừng 2 đồng chí tân trưởng phòng

Thượng tá Châu Minh Hằng chia sẻ phía sau mỗi bước trưởng thành của người cán bộ luôn có sự dìu dắt của tổ chức, niềm tin của lãnh đạo và sự đồng hành của đồng đội. Đồng chí gửi lời tri ân tới các thế hệ chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ ở những đơn vị từng công tác, nhất là tập thể Phòng Công tác chính trị.

Riêng cá nhân mình, Thượng tá Châu Minh Hằng dành lời cảm ơn sâu sắc tới Đại tá Trần Văn Hóa, người thủ trưởng trực tiếp tin tưởng, dìu dắt đồng chí trong quá trình công tác tại đơn vị. Những kinh nghiệm và giá trị mà Đại tá Trần Văn Hóa cùng tập thể Phòng Công tác chính trị vun đắp nhiều năm qua sẽ là nền tảng để đồng chí tiếp tục kế thừa.

Bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng sự đồng lòng của tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác chính trị, Thượng tá Châu Minh Hằng thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm hứa giữ vững đoàn kết, tận tâm với công việc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao