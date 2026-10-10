Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Cao Cường giữ chức Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 3

Tại hội nghị, đồng chí Lê Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN công bố Quyết định số 2159/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Cao Cường, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 4, giữ chức vụ Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 3.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, NHNN Chi nhánh khu vực 3 được thành lập trên cơ sở hợp nhất bốn chi nhánh NHNN tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình, hoạt động từ ngày 1/3/2025. Từ ngày 1/7/2025, theo địa giới hành chính mới, phạm vi quản lý của Chi nhánh được sắp xếp lại, gồm ba địa bàn Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Mặc dù có những thay đổi về tổ chức, hoạt động của Chi nhánh vẫn duy trì ổn định, thông suốt, hiệu quả và bảo đảm an toàn.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá về quá trình công tác của đồng chí Lê Cao Cường, Phó Thống đốc cho biết, đồng chí có 22 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng, đã trải qua nhiều vị trí công tác, từ công tác kế toán, Phó Chánh Thanh tra đến Phó Giám đốc Chi nhánh, trước khi được điều động tăng cường cho NHNN Chi nhánh tỉnh Hòa Bình.

Với kinh nghiệm công tác và sự am hiểu địa bàn, đặc biệt là tỉnh Sơn La, đồng chí Lê Cao Cường được đánh giá là cán bộ có thành tích tốt, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Việc điều động, bổ nhiệm đồng chí từ NHNN Chi nhánh khu vực 4 giữ chức vụ Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 3 phù hợp với nguyện vọng cá nhân, đồng thời góp phần bố trí hợp lý số lượng cấp phó tại NHNN Chi nhánh khu vực 4 và tăng cường đội ngũ lãnh đạo cho NHNN Chi nhánh khu vực 3.

Đồng chí Lê Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN công bố Quyết định

Chúc mừng đồng chí Lê Cao Cường được điều động, bổ nhiệm, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác, nâng cao chất lượng tham mưu cho Thống đốc NHNN và Ban Giám đốc Chi nhánh khu vực 3, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Phó Thống đốc đồng thời bày tỏ tin tưởng tập thể NHNN Chi nhánh khu vực 3 sẽ tiếp tục hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đồng chí Lê Cao Cường sẽ có những đóng góp xứng đáng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà trao quyết định cho đồng chí Lê Cao Cường

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Cao Cường bày tỏ vinh dự khi được Ban lãnh đạo NHNN tin tưởng điều động, bổ nhiệm trên cương vị mới; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo NHNN và lãnh đạo các tỉnh Phú Thọ, Sơn La.

Đồng chí Lê Cao Cường khẳng định, việc được trở về công tác tại NHNN Chi nhánh khu vực 3 vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, đồng chí cam kết toàn tâm, toàn ý với công việc, không ngừng nỗ lực, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nâng cao năng lực chuyên môn.

Phó Thống đốc cùng ban lãnh đạo NHNN Chi nhánh khu vực 3 và khu vực 4 chúc mừng đồng chí Lê Cao Cường

Trên cương vị mới, đồng chí xác cùng tập thể Ban Giám đốc và toàn thể công chức, người lao động giữ gìn đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Bám sát chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHNN và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; chủ động triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Đồng chí Lê Cao Cường phát biểu nhận nhiệm vụ

Cùng với đó, không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, quyết tâm hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Lê Cao Cường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo và các vụ, cục NHNN; sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; cùng sự phối hợp, chia sẻ của các sở, ngành trên địa bàn và tập thể NHNN Chi nhánh khu vực 3 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.