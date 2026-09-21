Điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương làm GĐ Công an TP Huế

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Huế chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố Huế, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Huế.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố Huế.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, sinh năm 1976; quê quán Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ: Thạc sĩ Cảnh sát nhân dân, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị. Đại tá Nguyễn Đình Dương, trưởng thành từ Công an thành phố Hồ Chí Minh; từ tháng 8/2023 giữ chức Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố Huế tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Huế, chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng mong muốn, Đại tá Nguyễn Đình Dương phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, trí tuệ tập thể; tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; góp phần giữ vững môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Giám đốc Công an thành phố Huế phải thực sự là trung tâm đoàn kết, quy tụ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố bám sát chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, mệnh lệnh công tác năm 2026, chủ động nắm tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ về an ninh trật tự. Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Huế, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đoàn kết cùng Giám đốc Công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an thành phố Huế, Đại tá Nguyễn Đình Dương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố Huế cam kết sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, phát huy kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1719/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ.