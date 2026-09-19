Điều độc đáo phía sau những bức tượng điêu khắc trần trụi của Đạt 'Rồ'

Triển lãm Hình và hư vô của nghệ sĩ Đinh Công Đạt và Rodney Dickson vừa khai mạc tại TPHCM. Đây là dịp các nghệ sĩ đương đại cùng xuất hiện trong một triển lãm với 2 loại hình nghệ thuật khác nhau, từ điêu khắc đến hội họa.

Tác phẩm của Đinh Công Đạt.

Sự khác biệt trong ngôn ngữ sáng tác được đặt cạnh nhau, tạo nên cuộc đối thoại xoay quanh sự hiện diện và vắng mặt, giữa cái hữu hình và vô hình, cũng như mối quan hệ giữa con người với không gian xung quanh.

Chia sẻ với VietNamNet, nghệ sĩ Đinh Công Đạt (còn gọi là Đạt Rồ) nói ở tuổi 60, nghệ sĩ xem đây như một dấu mốc để nhìn lại hành trình lao động nghệ thuật.

Anh sử dụng chất liệu fiberglass (sợi thủy tinh) và gốm với kích thước gần với tỷ lệ người thật trong tác phẩm của mình. Nghệ sĩ tạo nên nhiều nhóm nhân vật ở những độ tuổi, giới tính khác nhau, khi đứng, khi ngồi, lúc phẳng lặng, lúc ưu tư…

Các tác phẩm tượng của Đinh Công Đạt được trưng bày tại triển lãm.

Điểm chung giữa các nhóm tượng là sự gắn kết chỉ thể hiện ở trang phục và những tư thế tương đồng. Dù đứng hoặc ngồi cạnh nhau, mỗi nhân vật dường như vẫn sống trong thế giới riêng, không thực sự kết nối với những người xung quanh.

Hình ảnh “Đám đông cô đơn” trong tác phẩm gợi nhắc về một nghịch lý trần trụi của đời sống hiện đại: Con người, đặc biệt là người trẻ có thể ở giữa rất nhiều người nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng, thậm chí không còn tìm thấy nhu cầu kết nối với cộng đồng.

Bề ngoài, họ có thể giống nhau và hòa vào tập thể nhưng bên trong lại mất phương hướng, thiếu kết nối và không biết mình thực sự muốn gì.

"Tất nhiên chúng ta không nên nhìn vấn đề 1 chiều. Có thể một số người trẻ đang thiếu sự kết nối nhưng cũng có thể họ đã quá độc lập, mạnh mẽ và có nhiều lựa chọn đến mức không còn cảm thấy cần đến đám đông hay cộng đồng.

Nghệ sĩ điêu khắc Đinh Công Đạt.

Cảm giác cô đơn giữa đám đông hay lạc lõng trong một cộng đồng không phải lúc nào cũng xuất phát từ sự thiếu thốn", Đinh Công Đạt chia sẻ.

Tuy vậy, nghệ sĩ không muốn tác phẩm của mình trở thành một lời bình phẩm hay phán xét. Ông chỉ đưa những gì mình quan sát được vào nghệ thuật bằng cái nhìn trung thực và bình tĩnh, để người xem tự tìm thấy cách lý giải của riêng họ.

Nghệ sĩ Rodney Dickson cũng mang đến gần 100 tác phẩm với khuôn mặt các nhân vật được ông khắc họa rõ nét trên những dải vải ga giường. Những nét vẽ đen trắng, bề mặt sơn thô ráp cùng một vài mảng màu được xử lý tối giản, qua đó làm nổi bật sự đối lập giữa con người với cơ thể, vai trò xã hội và hoàn cảnh mà họ đang sống. Các tác phẩm vừa ghi lại sự hiện diện của những người bạn, lại gợi nhắc về sự vắng mặt và hữu hạn của đời người.

Các tác phẩm của odney Dickson.

Theo giám tuyển Richard Vine, các tác phẩm của Đinh Công Đạt, Rodney Dickson gợi mở một cuộc đối thoại giữa tư tưởng tâm linh phương Đông và tư tưởng hiện sinh phương Tây, giữa sự hiện diện và vắng mặt.

Tác phẩm của các nghệ sĩ vừa là cách họ đối diện với sự lớn lao của đời sống, của hư vô, vừa là cách họ ghi nhận những khoảnh khắc mình quan sát và tạo hình thế giới xung quanh. Triển lãm kéo dài đến ngày 30/9.

Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm

Ảnh, clip: HK