Điều đáng tiếc trong concert 24 ca sĩ khi không có Trấn Thành

Tối 18/10, đêm diễn thứ hai của Tinh hà "say hi" diễn ra tại TP.HCM, quy tụ 24 nghệ sĩ cùng đông đảo khán giả. Tiếp nối sức hút từ chương trình truyền hình, concert đưa những ca khúc quen thuộc lên sân khấu lớn, tập trung khai thác thế mạnh về âm nhạc trẻ trung, bắt tai cùng những ý tưởng dàn dựng và trình diễn nhiều màu sắc.

Đáng chú ý, concert lần này vắng bóng Trấn Thành - người đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt, kết nối các nghệ sĩ và tạo không khí cho chương trình. Sự thiếu vắng của anh khiến concert đối diện hoài nghi về khả năng duy trì sức hút, đặc biệt ở những phần giao lưu, kết nối giữa các nghệ sĩ và khán giả - vốn là thế mạnh của thương hiệu.

Âm nhạc bắt tai, dàn dựng có điểm nhấn

Mở đầu đêm diễn là Tết tình, một trong những ca khúc viral nhất của Anh trai Say Hi, với giai điệu tươi vui, ấm áp cùng phần dàn dựng nhiều màu sắc. Sân khấu mang phong cách carnival, gợi không khí lễ hội với những vũ công hóa trang thành chú hề, bong bóng và hiệu ứng pháo hoa. Những chi tiết mang hơi hướm nghệ thuật xiếc được lồng ghép vừa đủ, tạo nên không gian trình diễn sinh động. Việc lựa chọn Tết tình để khai màn cũng tỏ ra hợp lý, khi tiết tấu rộn ràng và tinh thần vui nhộn của ca khúc nhanh chóng kéo khán giả vào không khí đêm diễn.

Đêm diễn thứ hai của Tinh hà "say hi" quy tụ 24 nghệ sĩ, mang đến loạt ca khúc quen thuộc cùng những màn trình diễn nhiều màu sắc.

Về âm nhạc, Tinh hà "say hi" nhìn chung đem đến trải nghiệm nghe tương đối dễ chịu. Phần lớn ca khúc mang màu sắc trẻ trung, tươi sáng, với giai điệu bắt tai và những đoạn điệp khúc dễ nhớ. Những bản pop ballad như 50 cuộc gọi nhỡ, Cô đơn anh cũng vui khai thác giai điệu mềm mại, giàu cảm xúc, trong khi Mưa vội phóng có tiết tấu linh hoạt hơn nhờ sự pha trộn giữa R&B và hip-hop.

Ở chiều ngược lại, Xoay vòng tạo sự tương phản với màu sắc alternative rock, nhịp trống mạnh và âm hưởng guitar nổi bật. Sự chuyển đổi giữa các chất liệu giúp mạch âm nhạc có những khoảng lên xuống cần thiết, tránh cảm giác đơn điệu khi hàng chục ca khúc được trình diễn liên tục.

Điểm chung của các sáng tác nằm ở cách khai thác giai điệu trực diện, cấu trúc không quá phức tạp và những đoạn hook dễ ghi nhớ. Các bản phối chủ yếu phát huy thế mạnh sẵn có của ca khúc, ít đặt nặng những thử nghiệm về hòa âm hay cấu trúc. Đây vừa là ưu điểm, vừa cho thấy giới hạn nhất định về mặt âm nhạc. Khi đưa lên sân khấu lớn, những đoạn điệp khúc quen thuộc dễ dàng tạo hiệu ứng hát đồng thanh. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa phiên bản concert và bản phát hành chưa thực sự rõ nét ở nhiều tiết mục, khiến trải nghiệm âm nhạc thiếu đi đôi chút bất ngờ.

So với đêm đầu tiên, concert ngày 18/10 bổ sung 5 tiết mục gồm Có gì đâu mà cay, Gentleman, Vượt ngưỡng tình yêu, 5 tháng và Trễ giờ cơm. Đây đều là những phần trình diễn nhóm, giúp danh sách ca khúc thêm phong phú, đồng thời tạo cơ hội để các nghệ sĩ tái hiện những màn kết hợp từng được yêu thích trên truyền hình.

Ở khía cạnh dàn dựng, Tinh hà "say hi" cho thấy cách xử lý sân khấu khá hiệu quả, dù phần lớn ý tưởng không quá phức tạp. Ê-kíp chủ yếu khai thác hệ thống màn hình LED, ánh sáng, đạo cụ và cách sắp xếp đội hình để tạo diện mạo riêng cho từng tiết mục. Trong đó, Người trên dây là điểm nhấn đáng chú ý khi Dương Domic, Vương Bình, Thể Thiên và JSOL thực hiện màn trình diễn bungee trên sân khấu nghiêng bên trong hộp LED. Việc kết hợp chuyển động cơ thể với hiệu ứng hình ảnh tạo cảm giác các nghệ sĩ đang di chuyển trên một mặt phẳng mất trọng lực.

Trong khi đó, Bad Night và Xoay vòng được làm mới bằng phần tạo hình, hóa trang cùng những màn mở đầu mang màu sắc Halloween. Các thay đổi không quá lớn nhưng đủ tạo diện mạo khác so với đêm đầu tiên, giúp những tiết mục quen thuộc bớt cảm giác lặp lại.

Concert ghi điểm nhờ âm nhạc bắt tai, một số ý tưởng dàn dựng sáng tạo, song chưa tạo được nhiều bất ngờ về bản phối.

Khoảng trống khi thiếu Trấn Thành

Không có Trấn Thành đảm nhận vai trò MC, nhiệm vụ dẫn dắt concert được giao lại cho dàn anh trai, trong đó Song Luân phụ trách phần lớn những phân đoạn quan trọng. Nam ca sĩ cố gắng pha trò, tung hứng với đồng nghiệp để khuấy động không khí. Dù vậy, cách dẫn của anh đôi lúc còn vụng về, một số mảng miếng hài chưa thực sự hiệu quả. Song, xét việc chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt những sự kiện âm nhạc quy mô lớn, Song Luân nhìn chung đã hoàn thành ổn vai trò được giao.

Các anh trai khác cũng chủ động chia nhau vai trò dẫn dắt, góp chuyện và tạo không khí trong những khoảng nghỉ giữa các tiết mục. Tuy nhiên, sự phối hợp nhìn chung chưa thật sự ăn ý, đôi lúc tạo cảm giác rời rạc, thiếu một người giữ nhịp xuyên suốt. Thực tế, Trấn Thành từng là nhân tố quan trọng trong việc điều tiết không khí, ứng biến trước những tình huống bất ngờ và kết nối các cá tính khác nhau trên sân khấu. Khi thiếu vắng anh, những phần giao lưu vốn là điểm nhấn của thương hiệu Say Hi phần nào giảm sức hút.

Song Luân đảm nhận phần lớn vai trò dẫn dắt concert thay Trấn Thành.

Ngoài ra, một số màn giao lưu còn dài dòng, đôi lúc mang cảm giác câu giờ, ảnh hưởng đến nhịp độ chương trình. Đêm diễn thứ hai thậm chí kết thúc muộn hơn khoảng 30 phút so với đêm đầu tiên, dù bắt đầu sớm hơn.

Bên cạnh đó, cách phân bổ tiết mục cũng phần nào hạn chế cơ hội thể hiện cá tính của từng nghệ sĩ. Với đội hình 24 thành viên có màu sắc và thế mạnh khác nhau, concert vẫn dành phần lớn thời lượng cho các màn trình diễn tập thể, trong khi những tiết mục solo hoặc kết hợp mới còn khá ít. Điều này giúp chương trình duy trì không khí sôi động, nhưng đôi lúc khiến các phần thể hiện thiếu điểm nhấn riêng, nhất là khi khán giả đã quen thuộc với những sân khấu trước đó.

Thực tế, Tinh hà "say hi" lần này vẫn sử dụng playback với tần suất đáng kể, song cách xử lý đã khéo léo hơn, tránh cảm giác lộ liễu như ở một số concert trước. Những nghệ sĩ như Wren Evans, CoolKid hay Pháp Kiều vẫn phụ thuộc khá nhiều vào phần giọng thu sẵn, đặc biệt ở các tiết mục đòi hỏi vũ đạo và khả năng trình diễn liên tục. Dù vậy, chương trình có sự điều chỉnh khi ưu tiên hát trực tiếp ở những phân đoạn phù hợp, dành nhiều không gian cho những giọng hát ổn như Ali Hoàng Dương, Vương Bình hay Xuân Định K.Y.

Với âm nhạc bắt tai, dễ tiếp cận cùng một số ý tưởng dàn dựng hiệu quả, Tinh hà "say hi" vẫn mang đến trải nghiệm giải trí tương đối dễ chịu. Song, khi sức hút chủ yếu đến từ những ca khúc và đội hình quen thuộc, chương trình chưa tạo được nhiều bất ngờ.

Thuận Minh