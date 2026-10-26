Điều đặc biệt Tổng thống Trump muốn làm với cả Ukraine và Nga

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể nối lại hoạt động thương mại với cả Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc, bất chấp những chỉ trích nhắm vào nỗ lực khôi phục quan hệ kinh tế với Moskva.

“Chắc chắn rồi, tôi nghĩ chúng ta sẽ làm ăn với Ukraine và Nga sau khi xung đột kết thúc”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump muốn “quay trở lại thời điểm Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận, sau đó chúng ta có thể làm ăn với cả 2 bên”. Tổng thống Mỹ cũng lập luận Washington lẽ ra phải thu được lợi ích tài chính lớn hơn để đổi lấy hàng tỷ USD viện trợ cho Kiev trong nhiệm kỳ của ông Joe Biden.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh tàu chở dầu diesel đầu tiên của Nga, khởi hành từ cảng Primorsk trên biển Baltic, đang trên đường đến New York. Theo thỏa thuận cung ứng mà ông Trump công bố vào ngày 9/10, con tàu dự kiến ​​giao 40.000 tấn nhiên liệu.

Ngay sau thông báo này, Moskva lập tức nới lỏng phần hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel, cho phép sản xuất 500.000 tấn nhiên liệu.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2022 dầu diesel của Nga được vận chuyển tới Mỹ. Khi đó, ông Biden ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Moskva tại Ukraine.

Thỏa thuận thương mại này được công bố trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Kiev xuất hiện thêm những bất đồng. Ukraine đang đối mặt với hạn chế trong việc sử dụng hệ thống vệ tinh Starlink, đồng thời có thông tin cho rằng việc bàn giao tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot bị chậm trễ.

Ông Trump cũng tăng cường chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky, buộc nhà lãnh đạo Ukraine không sẵn lòng chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đạt được thỏa thuận về nguồn dự trữ dầu diesel Nga để tìm cách hạ nhiệt chi phí nhiên liệu tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Tuy nhiên, kế hoạch nhập khẩu khoảng 900.000 tấn dầu diesel từ Nga trong những tháng tới của ông Trump vấp phải sự chỉ trích từ đồng minh châu Âu, Ukraine và thành viên Quốc hội, vì những lô hàng này sẽ né tránh lệnh trừng phạt áp đặt lên Moskva liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine.