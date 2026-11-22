Nữ họa sĩ U80 lưu giữ miền ký ức qua từng nét vẽ

Triển lãm Vườn ký ức của họa sĩ Đặng Thị Dương vừa khai mạc tại TPHCM, giới thiệu 25 tác phẩm được chắt lọc từ những hoài niệm của nữ họa sĩ.

Các tranh của họa sĩ, Nhà giáo Ưu tú Đặng Thị Dương được trưng bày trong triển lãm.

Sau triển lãm cá nhân đầu tiên năm 2022, Vườn ký ức tiếp tục cho thấy sự bền bỉ của nữ họa sĩ với đam mê đã theo mình suốt nhiều năm. Không đơn thuần là những bức tranh phong cảnh hay chân dung, các tác phẩm giống như những trang nhật ký bằng hội họa, lưu giữ những hình ảnh từng hiện diện trong đời sống của bà.

Đặng Thị Dương dành hàng giờ ký họa từng bông hoa, con vật, dòng sông và những cảnh vật thân thuộc. Trong số đó có hình ảnh những chú ngựa từng tắm ở bến tắm ngựa ven sông Vàm Thuật - một nét sinh hoạt đặc trưng của Sài Gòn xưa mà nay đã không còn.

Chia sẻ với VietNamNet, nữ họa sĩ muốn thông qua triển lãm gửi đến người xem thông điệp về giá trị của ký ức và những điều bình dị trong cuộc sống.

“Tôi nghĩ ai cũng có những kỷ niệm chỉ xảy ra 1 lần, không bao giờ có lại lần thứ 2. Vì vậy, tôi muốn ghi lại những hình ảnh từng gắn bó với mình, từ người thân, hoa lá, cây cảnh đến những con vật thân thuộc”, bà kể.

Họa sĩ Đặng Thị Dương bên bức chân dung tự họa.

Qua triển lãm, những không gian đã thay đổi theo thời gian được tái hiện bằng góc nhìn của người từng trải. Đó cũng là cách họa sĩ đối thoại với quá khứ, đồng thời trao gửi những câu chuyện riêng đến người thưởng lãm.

“Ở tuổi U80, đáng lẽ ra tôi phải nghỉ ngơi. Nhưng hội họa là niềm đam mê giúp tôi cảm thấy hạnh phúc. Nó cũng đồng hành, nâng đỡ tôi trong quãng xế chiều, giúp tôi thăng hoa hơn dù cuộc sống luôn có cả niềm vui lẫn nỗi buồn”, bà cho hay.

Người cô giáo hơn 20 năm gieo hạt trên giảng đường mỹ thuật

Đặng Thị Dương sinh năm 1948 tại TPHCM, lớn lên trong không gian giao thoa văn hóa của Sài Gòn xưa. Những năm theo học tại các trường Colette và Marie Curie góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn học, hội họa và vẻ đẹp lãng mạn trong tâm hồn bà.

Không chỉ gắn bó với sáng tác, nữ họa sĩ còn có hơn 20 năm giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM. Từ năm 1989 đến 2010, bà đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm khoa Kiến thức cơ bản, truyền đạt con chữ cho nhiều thế hệ sinh viên.

Nhìn lại quãng thời gian đứng lớp, Nhà giáo Ưu tú Đặng Thị Dương xem đây là một hành trình nhiều ý nghĩa. Bà vui khi gặp lại những sinh viên năm xưa, nay đã trở thành những họa sĩ có vị trí trong đời sống mỹ thuật đương đại.

Tiến sĩ Ngô Việt Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM là học trò của họa sĩ Đặng Thị Dương.

Triển lãm có sự góp mặt của Tiến sĩ Ngô Việt Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM - học trò của họa sĩ Đặng Thị Dương. Cuộc gặp gỡ giữa người cô và học trò tại không gian nghệ thuật gợi nhắc hành trình gieo hạt, tiếp nối và lan tỏa tình yêu mỹ thuật qua nhiều thế hệ.

Sau thời gian công tác tại trường, nữ họa sĩ tiếp tục tham gia các hoạt động của Hội Mỹ thuật TPHCM, có dịp đến nhiều vùng đất, tham gia trại sáng tác và tích lũy thêm tư liệu cho hành trình nghệ thuật.

Các tranh của họa sĩ Đặng Thị Dương.

Nhà nghiên cứu nghệ thuật Ngô Kim Khôi nhận xét Vườn ký ức không chỉ là một triển lãm hội họa mà còn giống như câu chuyện cổ tích được kể bằng màu sắc. Những điều họa sĩ Đặng Thị Dương từng trải qua được tái hiện trên tranh nhưng không dừng lại ở ký ức cá nhân mà còn gợi lên những hồi ức quen thuộc trong lòng người xem.

Ông nhận định trong tranh của nữ họa sĩ có thể nhận ra ảnh hưởng từ danh họa Chagall, song vẫn nổi bật nét nữ tính, nhẹ nhàng. Các tác phẩm có sự hòa quyện giữa hội họa và âm nhạc. Chính sự mềm mại và chất thơ ấy tạo nên dấu ấn riêng trong thế giới nghệ thuật của Đặng Thị Dương.

Ảnh, clip: HK