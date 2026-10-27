Điều đặc biệt của vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Trước thềm chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, hình ảnh chiếc vòng nguyệt quế được chế tác thủ công, mạ vàng 24K tông vàng Italy, dành cho nhà vô địch được tiết lộ. Năm nay, vòng nguyệt quế vẫn do nhà thiết kế Đỗ Vân Trí (nghệ danh Tờ-Rí) chế tác. Anh đã đồng hành cùng Đường lên đỉnh Olympia tròn 12 năm.

NTK Đỗ Vân Trí cho biết cảm hứng vòng nguyệt quế năm nay bắt nguồn từ hình ảnh những cành cây khô trong tự nhiên. Kết hợp với hình ảnh lá ô liu, biểu tượng quen thuộc của Olympia, anh Trí muốn khắc họa quá trình trưởng thành của người trẻ.

"Tôi muốn kể câu chuyện về nghị lực và khát vọng vươn lên", NTK chia sẻ. Theo anh, những cành cây khô đại diện cho thử thách. Lá oliu non mọc lên từ những cành khô đó tượng trưng cho thành quả của hành trình chinh phục tri thức. Sắc vàng của chiếc vòng là hình ảnh của niềm tự hào và tỏa sáng sau nỗ lực bền bỉ, hào quang cho người chiến thắng. Anh muốn dùng những hình ảnh đối lập này để nói về các nhà leo núi Olympia: Tri thức và bản lĩnh chỉ thực sự được tôi luyện sau những lần vấp ngã, chông gai, chứ không có con đường nào chỉ toàn hoa hồng.

Quy trình làm vòng nguyệt quế bắt đầu từ phát triển ý tưởng và dựng thiết kế mẫu lá 3D trên máy tính để kiểm soát tỷ lệ, độ cong. Đây cũng là giai đoạn chiếm nhiều thời gian và tâm sức nhất, làm sao để phù hợp với tinh thần của năm thứ 26 và không lặp lại những gì đã làm ở các mùa trước.

Vòng nguyệt quế năm thứ 26 có sự thay đổi rõ rệt về ngôn ngữ tạo hình. Các nhánh cây được phát triển theo hướng hữu cơ, đan xen tự nhiên, không đối xứng hoàn toàn như những cành cây trong đời thực. Trên nền đó, các lá olive mềm mại vươn lên, tạo sự tương phản giữa vẻ khô cứng của cành cây và sức sống của những chồi lá. "Tôi muốn chiếc vòng có cảm giác chuyển động, thay vì chỉ là một cấu trúc trang trí tĩnh", NTK chia sẻ.

Sau thiết kế, công đoạn tiếp theo là chạy sáp resin, đúc kim loại, hàn ráp thủ công, tạo vân bề mặt, chỉnh hình, đánh bóng và hoàn thiện bằng nhiều lớp xử lý chuyên dụng. Về bề mặt, chiếc vòng được xử lý qua các lớp đồng đỏ, niken, vàng thật 24K tông vàng Italy. Cuối cùng là lớp phủ nano bảo vệ nhằm tăng độ bền, sáng cũng như khả năng chống oxy hóa. Sự kết hợp giữa công nghệ và thủ công giúp NTK xử lý những chi tiết phức tạp, nhưng vẫn giữ được tính nghệ thuật và dấu ấn riêng.

NTK cho biết thời gian thực hiện kéo dài 6 tuần. Khâu khó nhất là giữ được vẻ tự nhiên khi chuyển từ mô hình thiết kế sang kim loại thực tế. Nếu xử lý không khéo, sản phẩm rất dễ trở nên thô ráp hoặc mang cảm giác cơ khí. "Chỉ một sai lệch nhỏ trong quá trình chỉnh sửa hoặc đánh bóng cũng có thể làm mất đi những chi tiết quan trọng của thiết kế ban đầu", anh Trí nói.

Theo NTK, khác với một sản phẩm thủ công thông thường, vòng nguyệt quế Olympia không chỉ đẹp mà phải mang giá trị biểu tượng. Theo anh, nó đại diện cho thành quả của nhà vô địch, đồng thời truyền cảm hứng tới nhiều người trẻ đang theo đuổi tri thức, học hỏi không ngừng. Vì vậy, anh luôn đặt ra yêu cầu rất cao trong ý tưởng, kỹ thuật cũng như chất lượng hoàn thiện.

Trước thềm chung kết, NTK Đỗ Vân Trí gửi đến các thí sinh thông điệp: “Chiếc vòng nguyệt quế không chỉ đại diện cho khoảnh khắc chiến thắng, mà còn tôn vinh cả hành trình để đi tới chiến thắng”. Dù có trở thành nhà vô địch Olympia hay không, anh mong các thí sinh giữ tinh thần học hỏi, lòng tử tế và ý chí vươn lên. Bởi tri thức không chỉ giúp mỗi người chinh phục những đỉnh cao, mà còn vận dụng để tạo ra giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Ngọc Bích