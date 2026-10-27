Điều đặc biệt bên trong biệt thự 117 tỷ đồng của Châu Hải My

Gần 3 năm sau ngày Châu Hải My qua đời, căn biệt thự gắn bó với nữ diễn viên suốt gần 20 năm tại Bắc Kinh được gia đình rao bán với giá 30 triệu tệ (khoảng 117 tỷ đồng). Không chỉ có giá trị bất động sản đáng chú ý, nơi đây còn lưu giữ nhiều kỷ niệm về cuộc sống riêng tư bình dị của ngôi sao từng ghi dấu ấn với vai Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Căn biệt thự của nữ diễn viên quá cố Châu Hải My được rao bán với giá 117 tỷ đồng.

Châu Hải My nhiều năm sống chung với căn bệnh Lupus ban đỏ. Theo Sohu, dù liên tục phủ nhận, thực tế nữ diễn viên đã mắc căn bệnh này từ năm 1999.

Lupus ban đỏ là chứng bệnh tự miễn, biểu hiện bởi tình trạng viêm tại các cơ quan (da, khớp, máu, tim, phổi, thận). Bệnh có diễn biến phức tạp, theo thời gian gây tổn thương gần như toàn bộ cơ thể. Do ảnh hưởng từ căn bệnh, Châu Hải My đi lại khó khăn, cảm xúc cũng bị ảnh hưởng, trở nên nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.

Châu Hải My qua đời ngày 11/12/2023, hưởng dương 57 tuổi, sau một cơn đau tim đột ngột. Sự ra đi của nữ diễn viên để lại nhiều tiếc thương trong lòng khán giả. Sau khi các thủ tục hậu sự và thừa kế được giải quyết, căn biệt thự tại khu Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, được đưa lên thị trường.

Ngôi nhà của cố diễn viên có diện tích gần 500 m², nằm trong khu MOMA Vạn Vạn Thụ, nổi bật với không gian yên tĩnh và nhiều cây xanh. Châu Hải My mua căn biệt thự vào năm 2004 với giá 3 triệu tệ (khoảng 11,7 tỷ đồng), khi chuyển từ Hong Kong đến Bắc Kinh sinh sống. So với mức giá rao bán hiện tại 30 triệu tệ (khoảng 117 tỷ đồng), giá trị căn nhà đã tăng đáng kể sau hơn hai thập kỷ.

Các vai diễn kinh điển trên màn ảnh của Châu Hải My.

Biệt thự kết hợp nét kiến trúc cổ điển với tiện nghi hiện đại. Từ lối vào riêng tư, phòng khách rộng rãi với những khung cửa kính lớn đến khu bếp được thiết kế tiện dụng, các không gian đều hướng đến sự thoải mái. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất của ngôi nhà không nằm ở vẻ sang trọng mà chính là khu vườn nơi nữ diễn viên dành nhiều thời gian chăm sóc cây cối, trồng rau và nuôi thú cưng.

Châu Hải My từng biến một phần sân vườn thành nơi trồng cà chua cùng nhiều loại rau xanh. Cô cũng nhận nuôi những chú chó, mèo bị bỏ rơi và chăm sóc chúng như người thân trong gia đình. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ hình ảnh tuyết phủ trắng sân nhà đến những phút giây vui vẻ bên đàn thú cưng.

Sau khi chia tay bạn trai vào năm 2016, Châu Hải My vẫn tiếp tục sống tại đây, duy trì công việc diễn xuất và tận hưởng cuộc sống riêng. Với cô, căn biệt thự không chỉ là nơi ở mà còn là chốn bình yên để tránh xa những ồn ào của ngành giải trí.

Mẹ của Châu Hải My hiện sinh sống tại Hong Kong (Trung Quốc), trong khi việc duy trì một căn biệt thự lớn ở Bắc Kinh đòi hỏi chi phí và công sức đáng kể. Vì vậy, việc bán nhà được xem là phương án xử lý tài sản phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Những thú cưng mà Châu Hải My để lại cũng đã được bạn bè yêu động vật tiếp nhận chăm sóc.

Trong sự nghiệp gần 40 năm, Châu Hải My đóng hơn 100 tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình. Cô nổi tiếng với hình tượng thục nữ, dịu dàng, là "nữ thần sắc đẹp" với nhan sắc đậm chất Á đông.