Điều chuyển vốn các dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, ban quản lý dự án thuộc UBND thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 9916/VPCP-KTTH ngày 29/9/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư công và giải quyết các vướng mắc về nguyên vật liệu.

Đáng chú ý, cần kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định, nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng thời, triển khai chấm điểm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo đúng quy định tại Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Các Phó Chủ tịch UBND thành phố theo lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách chủ động làm việc trực tiếp với các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của thành phố; trực tiếp kiểm tra thực địa các dự án chậm tiến độ, dự án trọng điểm để tháo gỡ ngay tại công trường; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND thành phố tình hình xử lý các vướng mắc vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Kho bạc Nhà nước khu vực XIII vào thứ Sáu hằng tuần và trước ngày 2 hằng tháng (hoặc khi có đề nghị của UBND thành phố) tổng hợp, gửi kết quả giải ngân vốn đầu tư công cho Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND thành phố.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi sát tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; định kỳ hằng tuần tổng hợp, báo cáo tại cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố.