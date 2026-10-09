Điều chuyển Cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cho Trường THPT Phan Đăng Lưu

Cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Cơ sở 3 tọa lạc tại thôn Dương Nỗ Nam, phường Dương Nỗ, thành phố Huế, có diện tích đất 5.962,4m²; diện tích xây dựng nhà 1.026,77m², tổng diện tích sàn xây dựng 2.465,1m².

Theo quyết định, việc điều chuyển được thực hiện trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố Huế về tiếp nhận khu nhà, đất này để giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế không còn nhu cầu sử dụng cơ sở nói trên, trong khi việc tiếp nhận đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định điều chuyển, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, UBND thành phố Huế và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản, lập biên bản theo quy định; thực hiện hạch toán tăng, giảm tài sản, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng và báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định pháp luật.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế có trách nhiệm bàn giao nhà, đất và thực hiện các thủ tục hạch toán, báo cáo biến động tài sản với Bộ Công Thương. UBND thành phố Huế tiếp nhận tài sản, giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức và mục đích đất cơ sở giáo dục - đào tạo theo quy định.

Trước đó, Báo Huế ngày nay có bài viết “Cần sớm chuyển giao cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế”, đăng ngày 16/7, phản ánh tình trạng cơ sở này nhiều năm bỏ trống, xuống cấp, trong khi Trường THPT Phan Đăng Lưu ở ngay bên cạnh gặp khó khăn về phòng học, thiếu sân chơi, bãi tập.

Từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND TP. Huế) đã 6 lần có văn bản gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đề nghị tiếp nhận khu nhà, đất này để mở rộng diện tích Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Việc Bộ Công Thương phê duyệt phương án điều chuyển được kỳ vọng sớm chấm dứt tình trạng bỏ trống, lãng phí cơ sở vật chất, đồng thời bổ sung không gian phục vụ dạy và học, góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất cho Trường THPT Phan Đăng Lưu.