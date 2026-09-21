Điều chưa nói về iPhone 18 Pro dung lượng cao

Apple sử dụng loại bộ nhớ khác trên iPhone 18 Pro dung lượng cao. Ảnh: CNET.

Theo Gazlog, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có 4 tùy chọn dung lượng gồm 256 GB, 512 GB, 1 TB và 2 TB. Apple không công bố loại NAND hoặc nhà cung cấp bộ nhớ được dùng trên từng phiên bản.

Tuy nhiên, thông tin từ các nguồn trong chuỗi cung ứng cho thấy Apple có thể dùng các loại NAND khác nhau tùy dung lượng. Vào tháng 7, trang rò rỉ thông tin Reptalica cho biết bản 256 GB và 512 GB sử dụng bộ nhớ TLC từ SK hynix, Kioxia và SanDisk. Trong khi đó, bản 1 TB chủ yếu dùng QLC BC8Q-1T của SK hynix. Một số lượng nhỏ máy có thể dùng TLC 3DV8 của Samsung, trong khi bản 2 TB dường như dùng QLC của SK hynix.

Thông tin này tiếp tục được củng cố sau khi nhà sáng tạo nội dung He Tongxue đăng video đánh giá iPhone 18 Pro trên Bilibili ngày 16/9. Khi cầm chiếc iPhone 18 Pro dung lượng 1 TB, người này cho biết phiên bản dung lượng cao sử dụng bộ nhớ NAND QLC. Các bản 256 GB và 512 GB vẫn dùng loại TLC thường.

QLC lưu 4 bit dữ liệu trên mỗi ô nhớ, trong khi TLC lưu 3 bit. Nhờ đó, QLC có thể đạt mật độ lưu trữ cao hơn trên cùng diện tích. Đổi lại, công nghệ này thường bất lợi hơn về số chu kỳ ghi và tốc độ ghi liên tục.

Khác biệt không phải lúc nào cũng dễ nhận thấy trong sử dụng hàng ngày. Bộ nhớ đệm tốc độ cao có thể xử lý các tác vụ ghi ngắn. Hạn chế của QLC thường rõ hơn khi người dùng sao chép video lớn, nhập nhiều tệp dung lượng cao hoặc ghi dữ liệu khi bộ nhớ gần đầy.

Theo He Tongxue, QLC vẫn đủ cho nhu cầu sử dụng thông thường. Hiện tại, chưa có bài so sánh trực tiếp tốc độ ghi giữa iPhone 18 Pro bản 512 GB và 1 TB trong cùng điều kiện. Apple cũng không công bố thông số tổng lượng dữ liệu có thể ghi của từng phiên bản.

Việc chuyển sang QLC diễn ra trong bối cảnh giá NAND tăng mạnh. Gazlog cho rằng Apple có thể chọn loại bộ nhớ có mật độ cao hơn để giảm chi phí trên các phiên bản dung lượng lớn. Năm nay, bản iPhone 18 Pro Max 2 TB tăng giá tới 500 USD, trong khi bản 256 GB tăng 100 USD..

Dù vậy, việc sử dụng QLC không đồng nghĩa trải nghiệm hàng ngày bị giảm rõ rệt. Tác động nhiều khả năng tập trung vào các tác vụ ghi dữ liệu kéo dài. Đây cũng là nhóm tình huống mà người dùng quay video dung lượng lớn hoặc thường xuyên chuyển tệp có thể quan tâm hơn.