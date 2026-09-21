Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án tuyến đường nối Hoa Lư với Trục dọc 07 lên gần 5.200 tỷ đồng

Hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình. (Ảnh tư liệu).

Theo đó, HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án lên 5.199,57 tỷ đồng (tăng thêm 801,57 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt trước đó). Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 18/9/2025 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

Tuyến đường nối Hoa Lư với Trục dọc 07 (TD07) là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, tăng cường khả năng kết nối giữa khu vực Hoa Lư với các trục giao thông huyết mạch và các vùng kinh tế lân cận, tạo dư địa và động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả dự án, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định. Đồng thời, tổ chức thực hiện dự án theo hạn mức vốn được bố trí, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2026.