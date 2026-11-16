Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Cầu Phú Kiểng

Ngày 16-11, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cầu Phú Kiểng. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh từ 599,836 tỷ đồng lên 809 tỷ đồng.

Dự án Cầu Phú Kiểng được UBND tỉnh phê duyệt ngày 3-12-2025 với tổng mức đầu tư 599,836 tỷ đồng. Cầu có chiều dài 271,2m. Trong đó, cầu chính dài khoảng 200m, rộng 21m, phần cầu dẫn rộng 18m. Phần cầu chính gồm 2 nhịp treo dây võng tự neo, dầm cầu bằng dầm hộp bê tông cốt thép; phần cầu dẫn có 4 nhịp dầm bản bê tông cốt thép. Nút giao đầu cầu phía bắc (phía Tổ dân phố Hòn Nghê 2) và nút giao đầu cầu phía nam (phía đường Lương Định Của) được thiết kế bảo đảm an toàn, thoát nước và kết nối với các tuyến đường trong khu vực.

Cầu gỗ Phú Kiểng hiện nay.

Hiện nay, hơn 2.000 hộ dân của 3 tổ dân phố Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 phải qua sông Cái bằng cây cầu gỗ Phú Kiểng do một người dân tự xây dựng cách đây khoảng 20 năm. Sau nhiều năm sử dụng, cầu đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cầu Phú Kiểng mới được xây dựng tại vị trí cầu gỗ hiện nay. Việc đầu tư xây dựng công trình là cần thiết và cấp bách, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ sông Cái. Đồng thời, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo đúng quy hoạch, nâng cao năng lực vận tải, góp phần mở rộng và phát triển không gian đô thị phường Tây Nha Trang.