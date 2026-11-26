Các giải pháp chủ yếu là bổ sung biển cấm dừng, cấm đỗ xe theo khung giờ; điều chỉnh vị trí đỗ xe. (Ảnh minh họa)

Đó là thông tin Sở Xây dựng cho biết chiều 26/11 nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc và khắc phục các điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn tại các phường: Phú Xuân, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân và Vỹ Dạ, Kim Long và Mỹ Thượng.

Theo đó, phương án điều chỉnh tập trung vào các tuyến đường có mặt cắt hẹp, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm, khu vực tập trung đông dân cư, trường học, bệnh viện và các điểm thu hút khách du lịch. Các giải pháp chủ yếu là bổ sung biển cấm dừng, cấm đỗ xe theo khung giờ; điều chỉnh vị trí đỗ xe; hạn chế phương tiện có tải trọng lớn và tổ chức lại hướng lưu thông tại một số nút giao.

Đáng chú ý, tại khu vực đường Phan Bội Châu gần vị trí đường sắt, dự kiến bổ sung biển cấm đỗ xe, nhất là đoạn gần chắn đường sắt nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc khi có tàu chạy qua. Trên đường Hai Bà Trưng, khu vực gần cổng Bệnh viện Trung ương Huế sẽ bổ sung biển phụ cho phép xe máy rẽ vào cổng bệnh viện; đồng thời điều chỉnh quy định đối với xe khách, cho phép dừng đón, trả khách nhưng không được đỗ xe.

Tuyến đường trước khu vực chùa Thiên Mụ dự kiến được bổ sung gờ giảm tốc và biển hạn chế tốc độ tối đa 30km/h. Riêng tuyến tỉnh lộ 10 qua phường Mỹ Thượng sẽ được lắp đặt biển hạn chế tốc độ tối đa 40km/h nhằm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông…

Đây là động thái cần thiết và kịp thời của Sở Xây dựng cùng các sở, ban, ngành và địa phương liên quan trước thực trạng giao thông hiện nay trên địa bàn TP. Huế. Đồng thời, thể hiện tinh thần triển khai chỉ đạo của UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh tại cuộc họp ngày 16/10. Tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Hải Minh yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát tổng thể phương án phân luồng giao thông trên các tuyến đường trung tâm, đánh giá thực trạng ùn tắc, kịp thời điều chỉnh những bất cập và tập trung xử lý các vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn và thuận lợi cho người dân.