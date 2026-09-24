Điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân từ 27/9, tài xế cần lưu ý

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc. Phương án được thực hiện trong 6 tháng, từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027.

Theo phương án thí điểm, Hà Nội điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép đối với làn đường dành cho ô tô sát dải phân cách giữa (làn số 1) trên cầu Nhật Tân. Theo đó, tốc độ tối đa được giảm từ 90 km/h xuống 80 km/h đối với cả hai chiều di chuyển trên cầu.

Đối với hai làn đường dành cho ô tô còn lại (làn số 2 và làn số 3), tốc độ tối đa được giữ nguyên ở mức 80 km/h. Làn đường dành cho xe máy và xe đạp (làn số 4) tiếp tục giữ tốc độ tối đa 40 km/h.

Từ 27/9, phương án thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân được áp dụng trong 6 tháng, trong đó giảm tốc độ tối đa một làn ô tô từ 90 xuống 80 km/h. (Ảnh ĐH)

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các phương tiện khi lưu thông qua cầu Nhật Tân thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống biển báo hiệu và vạch sơn trên mặt đường, đồng thời duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các xe.

Để phục vụ phương án thí điểm, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao triển khai sơn bổ sung vạch xác định khoảng cách xe (vạch 7.8) tại các làn xe ô tô theo cả hai hướng di chuyển, kết hợp lắp đặt biển báo khoảng cách. Các hạng mục này phải hoàn thành trước ngày 27/9.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng phối hợp với Trung tâm Điều khiển giao thông - Công an thành phố Hà Nội điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao lân cận, phù hợp với phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh.

Trong thời gian thí điểm, các đơn vị chức năng sẽ theo dõi, đánh giá tình hình giao thông, kịp thời phát hiện những bất cập và đề xuất điều chỉnh phương án phù hợp.

UBND các phường Phú Thượng, Tây Hồ và xã Vĩnh Thanh được đề nghị phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức điều tiết, hướng dẫn phân luồng, đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến, nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc.

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường đê Long Biên – Xuân Quan, đoạn giao đường Cổ Linh (khu vực hồ Lâm Du), phục vụ thi công Dự án thành phần 3 - Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Theo đó, đoạn đường đê Long Biên – Xuân Quan khu vực hồ Lâm Du sẽ được đóng tạm thời từ 23h hôm trước đến trước 4h sáng hôm sau trong thời gian nâng hạ, vận chuyển kết cấu thép vào công trường. Trước 4h sáng, các phương tiện phục vụ thi công phải di chuyển về nơi tập kết, không dừng, đỗ trên đường đê Long Biên – Xuân Quan gây ùn tắc. Các phương tiện lưu thông trên tuyến được hướng dẫn xuống đường Cổ Linh để đi qua khu vực rào chắn, theo hướng cầu Chương Dương hoặc cầu Thanh Trì. Phương án điều chỉnh được thực hiện từ ngày 25/9/2026 đến 25/2/2027.