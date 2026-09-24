Điều chỉnh tổ chức Festival Thu Hà Nội 2026 vào tháng 10-2026

Hà Nội điều chỉnh tổ chức Festival Thu Hà Nội 2026, từ ngày 16 đến 18-10. Ảnh: M.H

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội vừa thông báo, thời gian tổ chức Festival Thu Hà Nội năm 2026 được điều chỉnh theo Kế hoạch số 56/KH-SVHTT&DL ngày 27-8-2026. Cụ thể, Festival sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16 đến 18-10-2026. Các nội dung khác tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch đã ban hành.

Trước đó, Festival Thu Hà Nội năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 27-9 tại Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng và một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố. Với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc”, Festival hướng tới quảng bá những nét đẹp đặc trưng của Hà Nội trong mùa thu, gắn với chiều sâu nghìn năm văn hiến thông qua các không gian di sản, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Festival được kỳ vọng góp phần quảng bá điểm đến du lịch Thủ đô, kích cầu du lịch, thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch, gia tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách. Chương trình dự kiến có quy mô khoảng 5.000m², gồm các gian hàng, không gian lễ hội, trải nghiệm, tiểu cảnh trang trí và khu vực phụ trợ; đồng thời có các hoạt động hưởng ứng tại các xã, phường.

Điểm nhấn của Festival là hệ thống 9 không gian chính, tạo thành một hành trình trải nghiệm đa dạng về di sản, du lịch, làng nghề, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu quốc tế.

Tại Không gian Di sản Hà Nội, hình ảnh “Hà Nội xưa” được tái hiện qua những nét đặc trưng của mùa thu như phố cổ, Hồ Gươm, hàng cây lá vàng. Các tiểu cảnh mái ngói, tường vàng, cửa gỗ mang dấu ấn kiến trúc truyền thống được kết hợp với khu vực trưng bày tư liệu, hình ảnh về di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh thắng tiêu biểu của Thủ đô.

Không gian Du lịch và trải nghiệm giới thiệu các sản phẩm, tour, tuyến du lịch đặc trưng của Hà Nội, trong đó có các sản phẩm du lịch mùa thu gắn với Hoàn Kiếm - phố cổ, Hồ Tây, Ba Vì, Hương Sơn, Sóc Sơn. Công nghệ số được ứng dụng với bản đồ du lịch thông minh, mã QR, màn hình LED, trải nghiệm thực tế ảo (VR/AR), đồng thời tạo kết nối giữa doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, hãng hàng không và du khách.

Trong khi đó, Không gian Làng nghề và Văn hóa cộng đồng giới thiệu những làng nghề tiêu biểu như Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm. Du khách có thể trực tiếp xem trình diễn và trải nghiệm làm gốm, dệt lụa, nặn tò he, làm quạt, làm nón.

Bên cạnh đó, Không gian Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu các ấn phẩm, tư liệu, hình ảnh và sản phẩm truyền thông về văn hóa, thể thao, du lịch Thủ đô; quảng bá các di sản văn hóa, khu di tích, điểm đến, làng nghề và những sự kiện tiêu biểu của Hà Nội. Không gian triển lãm tranh giới thiệu tranh, ảnh nghệ thuật với chủ đề “Thu Hà Nội”, kết hợp workshop tô màu và trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi, du khách. Không gian Nghệ thuật và Sáng tạo là nơi bố trí sân khấu trung tâm phục vụ các chương trình khai mạc, bế mạc và biểu diễn nghệ thuật.

Trong khuôn khổ Festival còn có chương trình trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, hoạt động chạy đồng hành Hanoi Autumn Run, phát động phong trào thu gom rác và kết nối cộng đồng yêu chạy bộ cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Các chương trình nghệ thuật truyền thống và hiện đại, mini show, nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, workshop văn hóa, hoạt động check-in và trải nghiệm sáng tạo sẽ được tổ chức trong suốt thời gian Festival.