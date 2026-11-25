Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Đề xuất hạ mức sàn thuế suất thuế xuất khẩu với nhóm hàng nhôm, gỗ

Trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhôm hiện là 5%, bằng mức sàn của khung thuế suất và đang bộc lộ 3 bất cập.

Cụ thể, nhôm sản xuất trong nước gặp bất lợi so với nhôm nhập khẩu; mức thuế suất hiện hành chưa phù hợp với nguyên tắc thuế suất thuế xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô. Bên cạnh đó, ngành điện phân nhôm nguyên sinh trong nước mới hình thành, nếu chính sách thuế không được điều chỉnh, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc ký kết hợp đồng cho năm 2027.

Tương tự, mức thuế suất thuế xuất khẩu 25% đối với gỗ xẻ và 10% đối với gỗ lạng cũng bộc lộ một số hạn chế trong quá trình áp dụng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Hồ Long

Để khắc phục những bất cập này, Chính phủ đề xuất điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với 3 nhóm hàng: nhôm chưa gia công (nhóm 76.01); bột và vảy nhôm (nhóm 76.03); nhôm dạng thanh, que và hình (nhóm 76.04) từ 5 - 40% xuống 0 - 40%. Trong đó, khung thuế suất đối với bột và vảy nhôm được điều chỉnh đồng thời nhằm bảo đảm thống nhất với nhôm chưa gia công.

Đối với nhóm hàng gỗ, Chính phủ đề xuất điều chỉnh khung thuế suất đối với than củi (nhóm 44.02), gỗ xẻ (nhóm 44.07) và gỗ lạng (nhóm 44.08) từ 5 - 25% xuống 0 - 25%.

Đồng thời, Chính phủ đề xuất giữ nguyên mức trần 40% đối với nhôm và 25% đối với nhóm gỗ nhằm duy trì công cụ điều tiết của Nhà nước, hài hòa giữa yêu cầu phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu và bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến trong nước.

Trình bày Báo cáo thẩm tra tóm tắt, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban ủng hộ chủ trương điều chỉnh chính sách thuế xuất khẩu nhằm khuyến khích chế biến sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản xuất trong nước. Tuy nhiên, chính sách phải vì lợi ích chung, áp dụng bình đẳng, không vì lợi ích của một hoặc một số ít doanh nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra tóm tắt. Ảnh: Hồ Long

Đối với nhóm hàng gỗ, than củi, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản thống nhất hạ mức sàn thuế suất từ 5% xuống 0% đối với nhóm 44.02 và nhóm 44.08, do phù hợp với Nghị quyết số 19-NQ/TW, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế biến gỗ, khuyến khích tận dụng phụ phẩm và chế biến gỗ nhập khẩu. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị chỉ giảm thuế đối với những mặt hàng cần hỗ trợ, chưa điều chỉnh khung thuế suất đối với nhóm gỗ xẻ (44.07).

Đối với nhóm hàng nhôm, Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận thấy hồ sơ chưa cung cấp đầy đủ cơ sở để thống nhất với đề xuất của Chính phủ. Do đó, đề nghị Chính phủ bổ sung, làm rõ các vấn đề cơ quan thẩm tra đặt ra để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng lưu ý, Chính phủ cần chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu; bảo đảm việc quy định mức thuế suất cụ thể được thực hiện công khai, minh bạch, áp dụng bình đẳng, không để xảy ra lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

Chỉ áp dụng mức thuế suất thấp với mặt hàng thực sự cần hỗ trợ

Tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành Nghị quyết theo đề nghị của Chính phủ và không thực hiện thủ tục bổ sung dự thảo Nghị quyết vào Chương trình lập pháp năm 2026.

Toàn cảnh Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Hồ Long

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

“Chính sách phải vì lợi ích chung, áp dụng bình đẳng, không để xảy ra lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; phòng ngừa, ngăn chặn trục lợi, hướng lái chính sách; tuân thủ Nghị quyết số 66, Quy định số 178 và Quy định số 69 của Trung ương”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, sau khi Nghị quyết được ban hành, Chính phủ quy định mức thuế suất cụ thể trong khung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trên cơ sở các tiêu chí rõ ràng, phù hợp với mức độ chế biến, nguồn gốc nguyên liệu, yêu cầu quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, chỉ áp dụng mức thuế suất thấp đối với những mặt hàng thực sự cần hỗ trợ nhằm khuyến khích chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển sản xuất trong nước.

Việc quy định thuế suất phải bảo đảm công khai, minh bạch, áp dụng thống nhất theo mặt hàng, tuân thủ các nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất, đặc biệt là nguyên tắc thuế suất thuế xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô.