Điều chỉnh thời hiệu xử phạt vi phạm giao thông để phù hợp thực tế

Đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), liên quan đến nội dung thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, đại biểu Nguyễn Trường Giang (đoàn Lâm Đồng) đánh giá cao việc trên cơ sở các ý kiến của đại biểu thảo luận ở tổ, cơ quan chủ trì soạn thảo đã cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, điều chỉnh quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ giảm từ 3 năm xuống còn 2 năm. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị xem xét tiếp tục giảm thời hiệu xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang (đoàn Lâm Đồng) phát biểu. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo đại biểu Nguyễn Trường Giang, mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và việc xử phạt vi phạm hành chính cần được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan; bảo đảm tính răn đe và giáo dục kịp thời người vi phạm.

Mặt khác, việc tăng thời hạn xử phạt có thể dẫn đến tình trạng chậm trễ trong phát hiện, xử lý vi phạm hành chính. Việc không xử lý kịp thời hành vi vi phạm có thể dẫn tới người vi phạm tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm với lỗi vô ý.

Vì vậy, đại biểu Nguyễn Trường Giang đề nghị quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ là 1 năm, giữ nguyên như quy định hiện hành.

Cùng nhận định, có đại biểu Quốc hội cho rằng, việc giữ thời hiệu xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ như hiện nay hoặc ngắn hơn giúp người vi phạm dễ dàng hơn trong việc cung cấp chứng cứ, giải trình. Nếu để 2 năm mới xử phạt vi phạm giao thông thì tính giáo dục, răn đe bị giảm đi rất nhiều vì người dân có thể không nhớ hành vi vi phạm.

Phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, khả thi.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: TRỌNG HẢI

Liên quan đến thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, đề xuất chỉ quy định thời hiệu xử phạt 3 năm đối với các lĩnh vực như quản lý bảo hiểm, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, chứng khoán, bảo vệ môi trường, dầu khí và hoạt động khoáng sản, để phù hợp với tính chất phức tạp, cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định đối với một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này.

Đồng thời sẽ đề xuất điều chỉnh thời hiệu xử phạt trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phù hợp với thực tế các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.