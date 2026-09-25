Điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Thu Hà Nội 2026

Theo thông báo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Festival Thu Hà Nội năm 2026 được tổ chức trong 3 ngày, từ 16 đến 18/10/2026.

Với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc”, Festival khai thác hình ảnh mùa thu Hà Nội thông qua các giá trị văn hóa, di sản, nghệ thuật, ẩm thực và những sản phẩm du lịch đặc trưng. Sự kiện hướng tới việc giới thiệu Hà Nội như một điểm đến giàu trải nghiệm, đồng thời góp phần kích cầu du lịch, thu hút khách và tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách.

Festival Thu Hà Nội là sự kiện thường niên nhằm kích cầu du lịch Hà Nội. Ảnh: M.Anh

Festival dự kiến được tổ chức trên diện tích khoảng 5.000m², gồm khu vực lễ hội, gian hàng, các không gian trải nghiệm, tiểu cảnh và khu vực phục vụ hoạt động chung.

Theo kế hoạch, sự kiện được xây dựng với 9 không gian, tập trung vào các nhóm nội dung như di sản, du lịch, làng nghề, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu quốc tế.

Tại không gian Di sản Hà Nội, các hình ảnh về mùa thu và những giá trị văn hóa của Thủ đô được giới thiệu thông qua tư liệu, hình ảnh về di tích lịch sử, danh thắng và di sản văn hóa. Trong khi đó, không gian Du lịch và trải nghiệm giới thiệu các sản phẩm, tour, tuyến gắn với những khu vực, điểm đến quen thuộc như Hoàn Kiếm - phố cổ, Hồ Tây, Ba Vì, Hương Sơn, Sóc Sơn.

Công nghệ số cũng được sử dụng trong hoạt động giới thiệu điểm đến, với bản đồ du lịch thông minh, mã QR, màn hình LED và trải nghiệm thực tế ảo. Đây cũng là không gian kết nối các đơn vị, doanh nghiệp du lịch với khách tham quan.

Một điểm nhấn khác là không gian Làng nghề và văn hóa cộng đồng, giới thiệu các làng nghề tiêu biểu của Hà Nội như Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm. Bên cạnh trưng bày, Festival dự kiến có các hoạt động trình diễn và trải nghiệm như làm gốm, dệt lụa, nặn tò he, làm quạt, làm nón.

Festival cũng dành không gian cho các ấn phẩm, tư liệu và hình ảnh về văn hóa, thể thao, du lịch Hà Nội; triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật với chủ đề “Thu Hà Nội”; các workshop sáng tạo và sân khấu phục vụ chương trình khai mạc, bế mạc cùng các hoạt động biểu diễn.

Trong khuôn khổ Festival còn có chuỗi hoạt động trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chương trình chạy đồng hành, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và hiện đại, nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian cùng các workshop và hoạt động trải nghiệm văn hóa.