Điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Thu Hà Nội 2026

Các hoạt động văn hóa được tổ chức tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: KHÔI MINH)

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, thời gian tổ chức Festival được điều chỉnh theo Kế hoạch số 56/KH-SVHTT&DL ngày 27/8/2026. Các nội dung khác tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đã ban hành.

Festival dự tính tổ chức tại Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng và một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố. Với chủ đề “Thu Hà Nội-Hành trình cảm xúc”, chương trình giới thiệu những nét đặc trưng của Hà Nội trong mùa thu, gắn với không gian di sản, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Festival có quy mô khoảng 5.000m², gồm các gian hàng, không gian lễ hội, trải nghiệm, tiểu cảnh trang trí và khu vực phụ trợ; đồng thời có các hoạt động hưởng ứng tại các xã, phường. Hệ thống 9 không gian chính giới thiệu các lĩnh vực di sản, du lịch, làng nghề, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu quốc tế.

Trong đó, Không gian Di sản Hà Nội tái hiện hình ảnh “Hà Nội xưa” với phố cổ, Hồ Gươm, hàng cây lá vàng, kết hợp trưng bày tư liệu, hình ảnh về di sản văn hóa, di tích lịch sử và danh thắng tiêu biểu. Không gian Du lịch và trải nghiệm giới thiệu các sản phẩm, tour, tuyến du lịch mùa thu gắn với Hoàn Kiếm-phố cổ, Hồ Tây, Ba Vì, Hương Sơn, Sóc Sơn, kết hợp bản đồ du lịch thông minh, mã QR, màn hình LED và trải nghiệm thực tế ảo (VR/AR).

Không gian Làng nghề và Văn hóa cộng đồng giới thiệu các làng nghề tiêu biểu như Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm, với hoạt động trình diễn, trải nghiệm làm gốm, dệt lụa, nặn tò he, làm quạt, làm nón.

Trong khuôn khổ Festival còn có các chương trình nghệ thuật, nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, workshop văn hóa, hoạt động trải nghiệm; chương trình tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hanoi Autumn Run và hoạt động thu gom rác, kết nối cộng đồng bảo vệ môi trường.