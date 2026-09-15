Điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

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Trước đó, ngày 22/8/2026, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 17-KH/TW về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Ngày 9/9/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Công văn số 692-CV/TU, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

Thực hiện Công văn số 568 của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động triển khai và hưởng ứng tham gia Cuộc thi theo mốc thời gian mới (thời gian thi từ ngày 21/9 đến ngày 2/10/2026).

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên hệ Phòng Lý luận chính trị, lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để được hướng dẫn, giải đáp.