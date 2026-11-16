Điều chỉnh thời gian mở cổng đăng ký vé trực tuyến chương trình 'Muôn sắc Việt Nam'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” điều chỉnh thời gian mở cổng đăng ký vé trực tuyến. Ảnh: BTC.

Việc điều chỉnh nhằm dành thêm thời gian hoàn thiện, kiểm tra hệ thống kỹ thuật, tối ưu quy trình đăng ký, xác nhận và nhận vé trực tuyến; đồng thời chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ, hỗ trợ khán giả, bảo đảm việc đăng ký vé được thực hiện thuận tiện và an toàn.

Người dân có thể truy cập cổng đăng ký theo các cách dưới đây:

* Cách 1: Truy cập một trong ba trang Hanoimoi.vn, Kinhtedothi.vn hoặc Hanoionline.vn, sau đó nhấn vào banner hoặc đường dẫn “Đăng ký vé Muôn sắc Việt Nam” để đến cổng đăng ký.

* Cách 2: Truy cập trực tiếp cổng đăng ký vé tại https://hanoigo.hanoi.gov.vn/.

Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chờ đón của đông đảo nhân dân dành cho chương trình, đồng thời mong nhận được sự thông cảm trước việc điều chỉnh kế hoạch đăng ký vé.