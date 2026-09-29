Điều chỉnh thời gian khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 sang ngày 16/10

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 là sự kiện văn hóa, du lịch cấp tỉnh, được tổ chức gắn với kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đây là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc, giới thiệu vẻ đẹp đất và người Lào Cai, đồng thời tạo không gian để Nhân dân và du khách giao lưu, trải nghiệm văn hóa địa phương.

Theo thông báo của UBND tỉnh Lào Cai, trên cơ sở rà soát tổng thể chương trình, các hoạt động hưởng ứng và điều kiện tổ chức thực tế, sau khi báo cáo và được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, thời gian khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 được điều chỉnh từ ngày 2/10 sang ngày 16/10/2026.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm sự đồng bộ giữa lễ khai mạc với chuỗi hoạt động trong khuôn khổ lễ hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân và du khách tham gia, trải nghiệm đầy đủ các hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức sự kiện.

UBND tỉnh ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chủ động chuẩn bị của Nhân dân, du khách, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian qua; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ để Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 được tổ chức chu đáo, an toàn, giàu bản sắc và để lại ấn tượng tốt đẹp.

Các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch, lịch tổ chức các hoạt động và phương án liên quan phù hợp với thời gian khai mạc mới; khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện.