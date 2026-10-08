Điều chỉnh thời gian, địa điểm thi đấu một số môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Theo đó, môn cầu lông chuyển địa điểm từ Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (phường Bình Thới) về Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa). Môn bóng rổ cũng đổi địa điểm theo chiều ngược lại, từ Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương về Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.

Môn bóng rổ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng

Môn thể dục dụng cụ được chuyển từ Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng sang Nhà thi đấu Phú Thọ (phường Phú Thọ).

Trong khi đó, các môn bóng ném trong nhà và muay cùng chuyển địa điểm từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao TP.HCM tại phường Bình Dương về Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa.

Đáng chú ý, môn bóng chuyền trong nhà cũng được điều chỉnh lịch thi đấu. Thay vì diễn ra từ ngày 25.11 đến 11.12, nội dung này sẽ tổ chức từ ngày 27.11 đến 11.12.2026.

Ở môn lân - sư - rồng, địa điểm thi đấu được chuyển từ Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng sang Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Với môn bắn súng, nội dung Compak Sporting cũng được điều chỉnh thời gian từ ngày 3 và 4.12 sang ngày 24 và 25.11.2026.

Những điều chỉnh trên được đưa ra trong quá trình hoàn thiện công tác tổ chức Đại hội, đồng thời yêu cầu các đoàn thể thao chủ động cập nhật để xây dựng kế hoạch tham dự phù hợp.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14.11 đến 12.12 tại TP.HCM, Đồng Nai và Đồng Tháp. Đại hội quy tụ hơn 12.000 cán bộ, HLV, VĐV thuộc 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Quân đội và Công an.

Sau 20 năm, Đại hội Thể thao toàn quốc trở lại TP.HCM, mở ra kỳ tranh tài quy mô lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, chuyên môn và điều hành thi đấu.