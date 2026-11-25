Quốc hội Khóa XVI

Trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông cho biết, Thường trực Ủy ban đề xuất tăng định mức đối với đại biểu HĐND cấp xã. Cụ thể, tiền công lao động thực tế được đề xuất tăng từ 0,10 lên 0,11 mức lương cơ sở/ngày; hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở.

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiều địa phương đề nghị nâng định mức các chế độ, chính sách, nhất là các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Trên cơ sở đó, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu đề xuất giữ nguyên định mức hiện hành đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp, gồm tiền công lao động thực tế bằng 0,14 mức lương cơ sở/ngày và hoạt động phí hằng tháng bằng 0,5 mức lương cơ sở.

Đối với 23/34 tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp, sáp nhập, tiền công lao động thực tế được đề xuất tăng từ 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày; hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, dự thảo không đề xuất khoản chi ngoài nguồn lực hiện có. Kinh phí tăng thêm do ngân sách địa phương bảo đảm trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của HĐND, không đề nghị bổ sung từ ngân sách Trung ương.

Về nguồn lực thực hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết, dự thảo Nghị quyết không đề xuất các khoản chi vượt quá nguồn lực hiện có. Kinh phí tăng thêm do ngân sách địa phương bảo đảm trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của HĐND, không đề nghị bổ sung từ ngân sách trung ương.

Bên cạnh việc điều chỉnh các chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND, dự thảo Nghị quyết bổ sung quy định về điều kiện bảo đảm hoạt động chuyển đổi số của HĐND các cấp; đồng thời cập nhật căn cứ ban hành, các quy định dẫn chiếu và thuật ngữ, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.