Phạm vi thông tin được điều chỉnh và thành phần hồ sơ tra soát

Căn cứ Điều 37 Thông tư số 89/2026/TT-BTC, người nộp thuế được đề nghị điều chỉnh các thông tin kê khai sai sót trên chứng từ nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, pháp luật thuế quy định rõ người nộp thuế không được yêu cầu thay đổi tổng số tiền và loại tiền đã ghi trên chứng từ đó.

Về giới hạn thời gian đối với chứng từ nộp ngân sách của năm trước, việc đề nghị điều chỉnh vào năm sau chỉ được phép thực hiện trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách. Thời hạn này kết thúc vào ngày 31/1 của năm sau.

Để thực hiện thủ tục, người nộp thuế cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị tra soát gồm văn bản đề nghị tra soát theo Mẫu số 01/TS ban hành kèm theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC và tài liệu chứng minh nếu có. Các tài liệu đi kèm có thể là bản sao chứng từ nộp ngân sách nhà nước hoặc bản sao các quyết định, thông báo, chứng từ liên quan.

Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan Thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước. Việc xác định đúng nơi tiếp nhận căn cứ theo thông tin cơ quan thuế quản lý thu ghi trên chứng từ cũng như đơn vị đã tiếp nhận, ban hành hồ sơ và văn bản liên quan.

Thời hạn giải quyết giữa cơ quan thuế và Kho bạc Nhà nước

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Thuế có trách nhiệm rà soát chứng từ và các thông tin đề nghị điều chỉnh. Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, cơ quan thuế lập Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước gửi Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Ngược lại, nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoặc chưa có cơ sở điều chỉnh, cơ quan thuế sẽ thông báo và nêu rõ lý do cho người nộp thuế.

Về phía Kho bạc Nhà nước, trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của cơ quan Thuế, đơn vị này tiến hành rà soát, thực hiện điều chỉnh hoặc không điều chỉnh thông tin đã hạch toán và truyền kết quả phản hồi lại cho cơ quan thuế.

Sau khi tiếp nhận thông tin điều chỉnh, cơ quan Thuế cập nhật và hạch toán lại theo dữ liệu của Kho bạc Nhà nước. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ điều chỉnh số tiền chậm nộp tăng hoặc giảm phát sinh nếu có và gửi thông báo kết quả giải quyết đề nghị tra soát cho người nộp thuế theo Mẫu số 01/TB-TS. Khi phát hiện sai sót trên chứng từ nộp thuế, người nộp thuế cần chủ động lập hồ sơ đúng mẫu, gửi đúng cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ giới hạn về thời gian, phạm vi thông tin để bảo đảm quyền lợi cũng như nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.