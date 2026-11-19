Đường Cổ Linh, quận Long Biên. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Cụ thể, đoạn từ ngõ 206 Cổ Linh đến ngõ 216 Cổ Linh rào chắn cố định làn phương tiện sát vỉa hè bên trái và làn phương tiện sát vỉa hè bên phải đường Cổ Linh để thi công hạng mục xén vỉa hè, mở rộng mặt đường Cổ Linh phục vụ thi công giai đoạn 2 dự án công trình khẩn cấp Xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong các ngày Lễ, Tết, các ngày diễn ra lễ hội trên địa bàn đang thi công hoặc khi có yêu cầu của đơn vị chức năng để đảm bảo an toàn giao thông, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy thi công, vật liệu xây dựng, đất đá thải,… tại công trường và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.

Để phương án điều chỉnh rào chắn tổ chức giao thông đường Cổ Linh đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp Ban quản lý hạ tầng phường Long Biên, hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tổ chức xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ.

UBND phường Long Biên tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận; Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân trong khu vực tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn của hệ thống biển báo tổ chức giao thông tại tuyến đường.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án Hạ tầng phường Long Biên, đơn vị thi công có trách nhiệm lập biện pháp thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong phạm vi thi công dự án; hoàn thiện phương án rào chắn khu vực nút giao 541 Bát Khối. Tại khu vực thi công bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, bố trí 3 lớp cảnh báo trước rào chắn chỉ dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Các phương tiện phục vụ thi công dự án chỉ được phép ra ngoài phạm vi rào chắn vào buổi tối từ 22h tối ngày hôm trước đến trước 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng ngày hôm sau, các phương tiện phục vụ thi công của dự án phải di chuyển về nơi tập kết và không được dừng đỗ trên phạm vi thi công gây ùn tắc giao thông. Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án Hạ tầng phường Long Biên, đơn vị thi công có phương án ứng trực, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện máy móc để phối hợp khi có sự cố gây ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông, cung cấp đầy đủ số điện thoại liên lạc với các lực lượng chức năng... để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nếu để xảy ra tai nạn Chủ đầu tư, nhà thầu thi công chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng giao Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố tiếp tục phối hợp với Ban quản lý hạ tầng phường Long Biên để thống nhất phương án di chuyển cây xanh, chiếu sáng, thảm cỏ theo phương án tổ chức giao thông điều chỉnh. Trung tâm quản lý điều hành giao thông thành phố tiếp tục phối hợp với Ban quản lý hạ tầng phường Long Biên để thống nhất phương án di chuyển nhà chờ xe buýt phù hợp phương án tổ chức giao thông điều chỉnh đảm bảo không ảnh hưởng người dân tham gia sử dụng hệ thống giao thông công cộng.