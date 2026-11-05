Điều chỉnh quy hoạch tu bổ, phục hồi di tích Nhà tù Sơn La

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, đã trao Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La (tỉnh Sơn La) cho lãnh đạo phường Tô Hiệu.

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Quy mô lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ phạm vi của Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La (cũ), tỉnh Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 05/6/2019 với quy mô 32,3 ha thuộc phường Tô Hiệu.

Một góc Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La (tỉnh Sơn La) hiện nay. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Việc điều chỉnh quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và định hướng tổng thể, lâu dài cho công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích; cụ thể hóa định hướng Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhà tù Sơn La được thực dân Pháp xây dựng năm 1908 trên đồi Khau Cả (phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La), mở rộng từ 500 m² lên 1.700 m² vào năm 1940. Giai đoạn 1930-1945, nơi đây giam giữ hơn 1.000 lượt tù nhân cộng sản. Trong điều kiện giam cầm khắc nghiệt, các chiến sĩ cách mạng đã biến nhà tù thành trường học cách mạng và nơi đào tạo, bồi dưỡng nhiều cán bộ cho Đảng và dân tộc Việt Nam. Năm 1962, Nhà tù Sơn La được xếp hạng Di tích quốc gia và đến năm 2014 được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.