Điều chỉnh Quy hoạch sân bay Phú Quốc, mở rộng sân đỗ lên gần 90 vị trí

Quy hoạch đồng bộ hệ thống đường lăn, sân đỗ

Theo Quyết định, trong thời kỳ 2021-2030, quy hoạch kéo dài đường lăn song song hiện hữu tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc về hai phía, bảo đảm đồng bộ với đường cất hạ cánh.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sau khi nâng cấp, mở rộng.

Đồng thời, quy hoạch đường lăn song song nằm giữa hai đường cất hạ cánh, cách tim đường cất hạ cánh hiện hữu về phía Bắc khoảng 180m. Một đường lăn song song khác được quy hoạch cách tim đường cất hạ cánh số 2 về phía Bắc khoảng 180m.

Hệ thống đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh cũng được quy hoạch nhằm kết nối đồng bộ đường lăn song song với đường cất hạ cánh và sân đỗ. Kích thước lề vật liệu được thực hiện theo quy định.

Tầm nhìn đến năm 2050, cấu hình hệ thống đường lăn đã được quy hoạch trong giai đoạn trước được giữ nguyên.

Về sân đỗ, trong giai đoạn 2021-2030, quy hoạch sân đỗ trước nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ hiện hữu, đáp ứng khoảng 42 vị trí đỗ máy bay.

Khu vực giữa sân đỗ trước nhà ga hành khách T1 và sân đỗ trước nhà khách VIP/hàng không chung được quy hoạch sân đỗ máy bay, đáp ứng khoảng 45 vị trí đỗ.

Đến năm 2050, sân đỗ máy bay tiếp tục được mở rộng trên khu vực đất dự trữ khi có nhu cầu.

Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung, đường giao thông nội cảng ngoài sân bay được điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đường kết nối từ đường trục vào cảng hàng không với nhà ga hành khách T2.

Đường công vụ được điều chỉnh cục bộ hướng một số đoạn tuyến và bổ sung một số đoạn tuyến đường công vụ trong sân bay để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Quy hoạch cũng điều chỉnh cục bộ nhà để xe cao tầng khu vực phía Nam nhà ga hành khách T1; bãi đỗ xe nhân viên và bãi đỗ xe mô tô về phía Tây nhà ga hành khách T1.

Đối với hệ thống cấp điện, chiếu sáng, quy hoạch điều chỉnh cục bộ và bổ sung một số vị trí trạm biến áp. Hệ thống cấp nước được điều chỉnh cục bộ vị trí trạm cấp nước về phía Đông Nam nhà ga hành khách T2.

Về thoát nước khu bay, quy hoạch bổ sung hồ điều hòa phía Bắc cảng, điều chỉnh quy hoạch hồ điều hòa phía Tây cảng; đồng thời điều chỉnh cục bộ hệ thống mương, cống thoát nước đồng bộ khu vực phía Tây.

Hệ thống thoát nước khu hàng không dân dụng cũng được điều chỉnh cục bộ vị trí hồ điều hòa phía Nam cảng và hệ thống mương, cống thoát nước đồng bộ.

Liên quan đến các công trình dịch vụ hàng không, quy hoạch điều chỉnh vị trí bãi tập kết phương tiện, trang thiết bị phục vụ mặt đất tại khu vực phía Đông và phía Tây sân đỗ máy bay.

Đồng thời, bổ sung khu vực phía Đông nhà khách VIP/hàng không chung để phục vụ tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không được điều chỉnh cục bộ về phía Tây nhà ga hành khách T1.

Đáng chú ý, cơ sở cung cấp xăng dầu hàng không được điều chỉnh vị trí về phía Bắc của cảng, với diện tích khoảng hơn 7ha.

Khu vực tra nạp nhiên liệu cho phương tiện, trang thiết bị phục vụ mặt đất được điều chỉnh cục bộ về phía Đông sân đỗ máy bay. Cơ sở cung cấp suất ăn hàng không được điều chỉnh cục bộ về phía Đông Nam nhà ga hành khách T2.

Đối với công trình dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay (hangar), quy hoạch bố trí tại khu vực phía Bắc cảng, diện tích khoảng hơn 30ha.

Ngoài các hạng mục trên, quy hoạch cũng điều chỉnh, bổ sung nội dung liên quan đến các công trình khác như: Nhà điều hành cảng hàng không; trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước; khu bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không; công trình khách sạn, thương mại dịch vụ; văn phòng cho thuê, trung tâm điều hành các hãng hàng không; cơ sở đào tạo hàng không; các công trình bảo đảm an ninh sân bay, khẩn nguy cứu nạn.

Hơn 1.040ha đất phục vụ quy hoạch đến năm 2050

Theo quy hoạch, nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là hơn 1.040ha.

Trong đó, diện tích đất do hàng không dân dụng quản lý hơn 558ha; đất do quân sự quản lý gần 63ha; đất dùng chung hơn 418ha.

Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 427 ngày 15/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Cục Hàng không Việt Nam được giao nghiên cứu, tiếp thu Báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch.

Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định.

Cơ quan này cũng có trách nhiệm chủ động kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu sử dụng đất trong quá trình thực hiện Quy hoạch; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát để kịp thời đề xuất điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất, nếu cần thiết, phù hợp với quy định, bảo đảm đúng mục đích sử dụng đất của công trình và phù hợp với hình thức đầu tư của các dự án có liên quan.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh An Giang rà soát, cập nhật các nội dung quy hoạch nêu trên vào quy hoạch của địa phương và các quy hoạch có liên quan; tổ chức quản lý tĩnh không, cao độ xây dựng theo quy định.

Ngoài ra, địa phương cần bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp theo Quy hoạch được duyệt, có phương án về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bảo đảm quỹ đất sẵn sàng đáp ứng khi có nhu cầu phát triển mở rộng theo quy hoạch.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam rà soát, điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất, nếu cần thiết, bảo đảm đúng mục đích sử dụng đất của công trình và phù hợp với hình thức đầu tư của các dự án có liên quan.