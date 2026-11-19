Trên cơ sở đề xuất của Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise (MAI) - nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Bộ Xây dựng cho biết đã thống nhất chủ trương cho phép nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn thông qua phương thức tiếp nhận hỗ trợ kết quả nghiên cứu bằng sản phẩm từ nhà đầu tư.

Việc điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình nhằm bảo đảm đồng bộ hạ tầng, phù hợp nhu cầu khai thác và nâng cao hiệu quả đầu tư (ảnh minh họa).

Đến nay, Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp với MAI hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch.

Bộ Xây dựng Giao Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với nhà đầu tư kiểm tra thông tin tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến; chủ động tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý (nếu có) và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và báo cáo Bộ.

Tại báo cáo thuyết minh, đơn vị tư vấn cho biết, Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1737 ngày 10/10/2025.

Theo quy hoạch, thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được định hướng đạt cấp sân bay 4F (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) với công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Cảng có khả năng khai thác các loại tàu bay: B747, B777, B787, A380, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác.

Tầm nhìn đến năm 2050, công suất của cảng được định hướng nâng lên khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Từ khi quy hoạch được phê duyệt, chủ đầu tư MAI đã và đang triển khai thi công xây dựng giai đoạn 1.1, tập trung hoàn thành các công trình cần thiết phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Trong quá trình triển khai, nhu cầu thực tế của nhà đầu tư đặt ra yêu cầu rà soát, cập nhật một số nội dung quy hoạch. Cụ thể, cần chuẩn hóa khu vực sân đỗ máy bay phù hợp với nhà ga hành khách đang được triển khai thiết kế; điều chỉnh trung tâm giao thông mặt đất; phát triển thêm khu nhà trạm ngoại trường, kho năng lượng phục vụ vận hành, khu bảo dưỡng tàu bay và nhà xuất ăn ở phía Tây.

Quy hoạch cũng cần cập nhật các tiện ích phục vụ hoạt động bay và hoạt động mặt đất; điều chỉnh vị trí các cơ quan quản lý nhà nước trên cơ sở làm việc với các đơn vị liên quan. Đáng chú ý, hệ thống metro được đề xuất bổ sung, cập nhật về hướng tuyến và vị trí các nhà ga metro.

Một trong những nội dung cần cập nhật trong hồ sơ điều chỉnh là địa danh hành chính sau khi thành lập thành phố Bắc Ninh theo Nghị quyết số 39 ngày 24/8/2026 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Cùng với đó, từ tháng 7/2026, Nghị định số 205 ngày 15/6/2026 của Chính phủ về cảng hàng không, sân bay và các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan bắt đầu được áp dụng, làm thay đổi, bổ sung một số yêu cầu về nội dung, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch chi tiết cảng hàng không.

Từ các nội dung nêu trên, đơn vị tư vấn cho rằng việc lập điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là cần thiết để bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật mới có hiệu lực, đồng thời thống nhất với Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng điều chỉnh tại Quyết định số 1140 ngày 1/7/2026.

Theo đơn vị tư vấn, việc điều chỉnh quy hoạch còn nhằm cập nhật những thay đổi về tổ chức không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính; xác định quy mô đầu tư phù hợp với nhu cầu vận tải thực tế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả đầu tư bảo đảm khả năng phát triển bền vững của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trong giai đoạn tới.