Đáng chú ý, nhiều hạng mục hạ tầng được rà soát, bổ sung tại dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác và phù hợp với quá trình triển khai dự án.

Sân bay Gia Bình điều chỉnh quy hoạch, mở rộng các hạng mục phục vụ khai thác. Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ điều chỉnh, Cục Hàng không đã phối hợp với Công ty CP Hạ tầng Hàng không Masterise (MAI), chủ đầu tư dự án, hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch.

Trước đó quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1737 ngày 10/10/2025, sân bay Gia Bình được định hướng đạt cấp 4F, công suất khoảng 30 triệu khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm vào giai đoạn 2021 - 2030.

Tầm nhìn đến năm 2050, công suất nâng lên khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Quá trình triển khai giai đoạn 1.1, phục vụ các công trình cần thiết cho Hội nghị cấp cao APEC 2027, chủ đầu tư đề xuất rà soát, cập nhật một số hạng mục để phù hợp với nhu cầu thực tế.

Khu vực sân đỗ máy bay được chuẩn hóa theo phương án thiết kế nhà ga hành khách; trung tâm giao thông mặt đất được điều chỉnh.

Quy hoạch cũng bổ sung khu nhà trạm ngoại trường, kho năng lượng phục vụ vận hành, khu bảo dưỡng tàu bay và nhà xuất ăn tại phía Tây sân bay.

Bên cạnh đó, các tiện ích phục vụ hoạt động bay, hoạt động mặt đất và vị trí các cơ quan quản lý nhà nước cũng được rà soát. Phương án quy hoạch cập nhật hướng tuyến và vị trí các nhà ga metro kết nối với sân bay.

Việc điều chỉnh còn nhằm cập nhật địa danh hành chính sau khi thành lập TP Bắc Ninh.

Đồng thời bảo đảm phù hợp với các quy định mới về quản lý, quy hoạch cảng hàng không tại Nghị định số 205/2026/NĐ-CP.