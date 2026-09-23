Điều chỉnh quy hoạch nhiều hạng mục Sân bay Phú Quốc nhằm phục vụ APEC 2027

Phối cảnh Nhà ga T2 Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị điều chỉnh phân kỳ đầu tư đồng bộ hệ thống đường lăn song song, đường lăn nối phía Bắc đường cất hạ cánh số 2 trong thời kỳ 2021-2030 để kết nối với công trình dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay (hangar) quy hoạch khu vực phía Bắc của cảng.

Thời kỳ 2021-2030, quy hoạch sân đỗ máy bay trước Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ hiện hữu đáp ứng khoảng 42 vị trí; bổ sung quy hoạch sân đỗ giữa khu vực sân đỗ trước Nhà ga hành khách T1 và sân đỗ trước Nhà khách VIP/hàng không chung đáp ứng khoảng 45 vị trí. Khu đất phía Tây sân đỗ Nhà khách VIP/hàng không chung được dự trữ để mở rộng khi có nhu cầu.

Tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch xác định mở rộng sân đỗ trên khu vực dự trữ đất khi có nhu cầu.

Với các hạng mục phục vụ APEC 2027, Cục Hàng không Việt Nam điều chỉnh cục bộ hướng một số đoạn tuyến đường công vụ trong khu bay; bổ sung đoạn tuyến đường công vụ để triển khai đầu tư xây dựng ngay, phục vụ tuần tra, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Hệ thống cấp điện, chiếu sáng được điều chỉnh cục bộ một số vị trí trạm biến áp để triển khai đầu tư xây dựng ngay, phục vụ APEC 2027 và quy hoạch bổ sung theo nhu cầu.

Tờ trình cũng đề nghị điều chỉnh cục bộ vị trí trạm cấp nước cạnh nhà ga hành khách T2 để triển khai đầu tư xây dựng ngay, phục vụ APEC 2027; bổ sung hồ điều hòa phía Bắc của Cảng; điều chỉnh vị trí quy hoạch hồ điều hòa phía Tây, vị trí quy hoạch hồ điều hòa khu hàng không dân dụng phía Nam của Cảng và hệ thống mương, cống thoát nước đồng bộ.

Ngoài ra, hệ thống đường giao thông nội cảng được điều chỉnh cục bộ hướng của đoạn tuyến đường kết nối từ đường trục chính vào Nhà ga hành khách T2; bổ sung hành lang kết nối trên cao giữa Nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm liên thông trực tiếp giữa hai nhà ga, hỗ trợ luồng hành khách chuyển tiếp và nâng cao hiệu quả khai thác tổng thể.

Cục Hàng không Việt Nam cũng tính toán dự trữ đất khu vực phía Tây sân đỗ Nhà khách VIP/hàng không chung để xây dựng nhà ga hàng hóa khi có nhu cầu, bảo đảm mục tiêu phát triển dài hạn của cảng.

Cơ sở cung cấp suất ăn hàng không được giữ nguyên quy mô, phân kỳ đầu tư xây dựng công trình giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh vị trí quy hoạch công trình khu vực phía Đông Nhà ga hành khách T2, diện tích khoảng 3ha.

Cơ sở cung cấp xăng dầu hàng không, giữ nguyên quy mô, phân kỳ đầu tư xây dựng công trình giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh vị trí quy hoạch công trình tại khu vực phía Bắc của cảng, diện tích khoảng hơn 7ha.

Các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không được giữ nguyên quy mô, phân kỳ đầu tư xây dựng; đồng thời điều chỉnh cục bộ vị trí về phía Tây nhà ga hành khách T1 để thuận tiện cho công tác khai thác và dự trữ quỹ đất mở rộng sân đỗ tàu bay khi có nhu cầu trong tương lai.

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời có ý kiến đề nghị tỉnh An Giang tổ chức cập nhật phương án quy hoạch cảng vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương; quy hoạch kết nối giao thông công cộng của tỉnh đi/đến cảng hàng không./.