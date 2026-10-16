Điều chỉnh quy hoạch, mở dư địa phát triển đô thị Vinh
Đến thời điểm này, phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã cơ bản hoàn thành và đang được công khai để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. Cùng với đó, các phường thuộc đô thị Vinh cũng đang khẩn trương triển khai công tác quy hoạch, cập nhật, bổ sung các đồ án quy hoạch chi tiết. Đây là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa định hướng phát triển, mở rộng không gian đô thị và tạo dư địa cho những dự án mới.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/dieu-chinh-quy-hoach-mo-du-dia-phat-trien-do-thi-vinh-10353592.html