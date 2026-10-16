Điều chỉnh quy hoạch, mở dư địa phát triển đô thị Vinh

Nghị quyết số 72/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố Hà Nội quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố (thực hiện Điểm đ, Điểm e, Khoản 2, Điều 12 và Điểm b, Khoản 2, Điều 25 Luật Thủ đô năm 2026) đã mở rộng cơ chế phát triển nhà ở, đa dạng hóa chính sách hỗ trợ, hướng tới đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, người lao động và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.