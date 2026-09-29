Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đến năm 2045. (Ảnh: VGP).

Phạm vi quy hoạch gồm các phường Đông Kinh, Tam Thanh, Lương Văn Tri, xã Đồng Đăng; một phần phường Kỳ Lừa và các xã Cao Lộc, Hoàng Văn Thụ, Khánh Khê, Chiến Thắng. Ranh giới từng khu vực được xác định theo Quyết định phê duyệt.

Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc, quy hoạch tỉnh Lạng Sơn và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới đất liền được đặt trong mối liên hệ với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Theo định hướng, Đồng Đăng - Lạng Sơn sẽ trở thành trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại, năng động; trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics quốc gia, quốc tế. Khu kinh tế là cầu nối Việt Nam, ASEAN với thị trường Trung Quốc, đồng thời là trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ trọng điểm của tỉnh và vùng Đông Bắc.

Quy hoạch đặt yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm môi trường sinh thái, bảo vệ và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, cấu trúc không gian đô thị. Việc phân bổ không gian cần khai thác tiềm năng, lợi thế, kế thừa định hướng còn phù hợp từ quy hoạch trước đây và tạo cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng.

Khu kinh tế được xác định là một trong những trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ và công nghiệp lớn của vùng trung du và miền núi phía Bắc; đầu mối giao thông quốc gia kết nối Trung Quốc với ASEAN. Phát triển đô thị biên giới gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Dân số dự kiến đến năm 2035 khoảng 235.000 - 240.000 người, đến năm 2045 khoảng 295.000 - 300.000 người. Diện tích đất xây dựng tương ứng khoảng 10.630 - 11.000 ha và 13.200 - 13.700 ha.

Không gian đô thị, dịch vụ và công nghiệp tập trung dọc quốc lộ 1, quốc lộ 4A cùng các đầu mối đường bộ, đường sắt. Khu vực đồi núi phía Đông và phía Tây phát triển nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ hệ sinh thái đồi rừng, nguồn nước. Quy hoạch cũng định hướng nâng cấp đường vành đai, hoàn thiện hạ tầng khu dân cư hiện hữu.

Toàn khu kinh tế được chia thành ba phân vùng. Vùng 1 ở phía Bắc rộng khoảng 19.123 ha, gồm xã Đồng Đăng và một phần các xã Hoàng Văn Thụ, Cao Lộc. Dân số năm 2045 khoảng 71.000 - 71.200 người. Đây là vùng động lực kinh tế cửa khẩu, gắn với cửa khẩu đường bộ, đường sắt, trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất, cảng cạn, thương mại biên giới và logistics.

Vùng 2 là đô thị Lạng Sơn, rộng khoảng 12.774 ha, gồm phường Tam Thanh, một phần các phường Kỳ Lừa, Đông Kinh, Lương Văn Tri và xã Khánh Khê. Dân số đến năm 2045 khoảng 203.000 - 207.000 người. Vùng giữ vai trò cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh, là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và hỗ trợ logistics.

Vùng 3 ở phía Nam rộng khoảng 7.502 ha, gồm một phần các phường Kỳ Lừa, Đông Kinh, Lương Văn Tri và xã Chiến Thắng. Dân số đến năm 2045 khoảng 21.000 - 21.800 người. Đây là cửa ngõ phía Nam, định hướng phát triển đô thị sinh thái, du lịch, công nghiệp cùng kho tàng, bến bãi, đáp ứng điều kiện hình thành khu thương mại tự do.