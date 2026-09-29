Điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch Hồ Hòa Bình

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Đây là yêu cầu được ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đưa ra tại Hội nghị về điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2035, định hướng đến năm 2050, tổ chức ngày 29/9.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, việc lập đồ án điều chỉnh cần đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt, làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; trên cơ sở đó xác định nội dung tiếp tục kế thừa, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, tạo giá trị mới cho đồ án.

Ông Trần Duy Đông yêu cầu, Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án, bảo đảm tính pháp lý, đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan. Theo đó, đồ án cần thể hiện rõ định hướng tổ chức không gian theo mô hình 1 trung tâm Khu du lịch và 4 trung tâm động lực; làm rõ chức năng, vai trò của từng trung tâm, sự kết nối giữa các khu vực với hệ thống giao thông, nhất là các tuyến giao thông mới. Việc tổ chức không gian phải gắn với quy hoạch sử dụng đất, bảo vệ rừng, cảnh quan, môi trường và bảo đảm điều kiện sống của người dân trong khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, nghiên cứu kỹ định hướng phát triển các khu vực dịch vụ, cơ sở lưu trú và dự án du lịch, bảo đảm quy mô, vị trí phù hợp với không gian chung và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cần được bố trí đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch và đời sống người dân.

Nhấn mạnh Hồ Hòa Bình được định hướng trở thành Khu du lịch Quốc gia trọng điểm, ông Trần Duy Đông cho rằng, đồ án phải có tầm nhìn mang tính quốc gia, phát triển có trọng tâm, trọng điểm, tạo các điểm nhấn và cực tăng trưởng có khả năng thu hút các nhà đầu tư lớn. Việc lựa chọn, thu hút dự án cần chú trọng chất lượng, kinh nghiệm và năng lực của nhà đầu tư; ưu tiên những dự án tạo sản phẩm du lịch đặc sắc, có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng tầm điểm đến.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

“Đồ án cũng cần bảo đảm không gian phát triển phù hợp, có tính khả thi và lộ trình rõ ràng; thể hiện cụ thể trên bản đồ, sơ đồ các khu vực được giữ lại, điều chỉnh hoặc phát triển mới. Qua đó, Đồ án cần làm rõ giá trị của những nội dung điều chỉnh và tạo cơ sở cho việc tổ chức không gian phát triển Khu du lịch trong giai đoạn tới”, ông Trần Duy Đông nói.

Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ thông tin những nội dung chính của đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình. Theo đó, Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình được phê duyệt năm 2021, đến nay cần rà soát, điều chỉnh để phù hợp với những thay đổi về địa giới hành chính, không gian phát triển, hạ tầng và yêu cầu liên kết vùng.

Đồ án điều chỉnh có quy mô khoảng 52.200 ha, định hướng phát triển Hồ Hòa Bình trở thành khu du lịch quốc gia trọng điểm vùng Trung du và miền núi phía Bắc theo hướng xanh, thông minh, bền vững, phấn đấu được công nhận vào năm 2030.

Quy hoạch tập trung chuyển từ khai thác tài nguyên theo chiều rộng sang phát triển du lịch chất lượng cao, đa dạng sản phẩm sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch đường thủy, văn hóa - tâm linh, cộng đồng và các dịch vụ bổ trợ; tổ chức không gian theo hướng đa trung tâm, tăng cường liên kết vùng. Hạ tầng giao thông, kỹ thuật và xã hội được định hướng đồng bộ, gắn với bảo tồn tài nguyên, cảnh quan, di sản văn hóa và bảo đảm sinh kế cho người dân vùng lòng hồ.

Liên quan đến tình hình triển khai các dự án đầu tư tư nhân trong khu vực Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình, báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện, có 23 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, với diện tích đăng ký sử dụng khoảng 1.697 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 7.746 tỷ đồng. Đến hết quý III/2026, có 5 dự án hoàn thành các thủ tục pháp lý và đi vào hoạt động toàn bộ hoặc một phần; 7 dự án đang thi công theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030; 11 dự án đang thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng.

Tuy nhiên, tỷ lệ dự án hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động còn thấp, quy mô nhỏ; một số dự án chậm triển khai, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển đồng bộ và hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của Khu du lịch.

Bà Vương Thị Bẩy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát cụ thể từng dự án, nhất là các dự án chậm triển khai, chưa phù hợp với quy hoạch hoặc phát sinh yêu cầu điều chỉnh do thay đổi về quy hoạch, đất đai. Việc rà soát phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan và đề xuất giải pháp tháo gỡ theo đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm định hướng không gian phát triển chung của Khu du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu, việc hoàn thiện quy hoạch và xử lý các dự án hiện có phải được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, tránh manh mún, chia nhỏ không gian phát triển; tạo nền tảng thu hút các dự án có chất lượng, hình thành sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của Khu du lịch Hồ Hòa Bình trong thời gian tới.