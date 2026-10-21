Điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng xăng dầu, nâng năng lực dự trữ và cung ứng tại nhiều khu vực

Bộ Công Thương điều chỉnh định hướng đầu tư đối với 7 kho xăng dầu; đầu tư bổ sung mới 1 dự án kho - trạm trung chuyển cung ứng xăng dầu và 1 tuyến đường ống xăng dầu

Theo Quyết định 2579/QĐ-BCT, kho dự trữ quốc gia đối với dầu thô tại Nghi Sơn, Thanh Hóa được điều chỉnh định hướng đầu tư từ 1 triệu tấn tại Quyết định 861/QĐ-TTg lên khoảng 1 - 3 triệu tấn. Quy mô phần dung tích phục vụ tồn chứa thương mại dầu thô và sản phẩm xăng dầu được nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, bảo đảm phân định, quản lý riêng biệt với phần dự trữ quốc gia và tuân thủ quy định của pháp luật. Việc điều chỉnh nhằm nâng cao năng lực dự trữ dầu thô quốc gia, tăng cường khả năng ứng phó với gián đoạn nguồn cung; nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác công trình và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tương tự, kho dự trữ quốc gia đối với dầu thô tại Dung Quất, Quảng Ngãi và tại Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh cũng được điều chỉnh định hướng đầu tư từ 1 triệu tấn lên khoảng 1 - 3 triệu tấn.

Kho xăng dầu Bến Gót - Việt Trì tại Phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ có quy mô hiện hữu là 8.000 m³; được điều chỉnh mở rộng thêm 12.000 m3 trong giai đoạn 2026 - 2030 (tại Quyết định 861/QĐ-TTg là mở rộng lên 20.000 m3: Giai đoạn 2021 - 2025: 6.000 m³; Giai đoạn 2026 - 2030: 6.000 m³). Như vậy, việc điều chỉnh giai đoạn đầu tư, tổng quy mô giai đoạn 2021 - 2030 không thay đổi, để hỗ trợ năng lực hạ tầng khi Tổng kho Đức Giang di dời (tháng 8/2028) và kho xăng dầu Lào Cai dừng hoạt động do phục vụ cho tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai; đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, nhu cầu tăng trưởng nguồn cung xăng dầu cho vùng trung du và miền núi phía Bắc (Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang….)

Kho xăng dầu Bắc Giang tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh có quy mô hiện hữu 4.250 m³, được điều chỉnh đầu tư bổ sung 4.000 m³, thay thế các bể nhỏ 25 m³ trong giai đoạn 2026 - 2030; đến năm 2050 bổ sung 8.000 m³. Qua đó, bổ sung năng lực, quy mô cho kho xăng dầu Bắc Giang để thay thế năng lực hạ tầng tại khu vực tỉnh Bắc Ninh khi Tổng kho Đức Giang di dời (tháng 8/2028); đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, nhu cầu tăng trưởng nguồn cung xăng dầu cho khu vực phía Bắc và nhu cầu cung ứng xăng dầu phục vụ cho nền kinh tế khi sân bay Gia Bình đi vào hoạt động.

Kho xăng dầu Nam Phong (K133) tại xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội có quy mô hiện hữu 3.200 m³; được điều chỉnh mở rộng lên 95.000 m³, thay thế hoàn toàn sức chứa hiện hữu 3.200 m³, đồng thời bổ sung 02 tuyến đường ống nhập xăng dầu (kích thước 6 - 10 inch, chiều dài khoảng 2 - 4 km) nối từ sông Hồng (khu vực hạ lưu cảng Vạn Điểm) vào Kho Nam Phong. Phương án này thay thế cho phương án tại Quyết định 861/QĐ-TTg là mở rộng lên 34.000 m³: Giai đoạn 2026 - 2030: 20.800 m3; Giai đoạn 2031 - 2050: 10.000 m³. Việc điều chỉnh tiến độ/quy mô để phù hợp với yêu cầu thay thế năng lực hạ tầng của Tổng kho Đức Giang sau khi di dời và bảo đảm an ninh năng lượng và nhu cầu tăng trưởng nguồn cung xăng dầu cho Thủ đô Hà Nội và khu vực phía Bắc trong tương lai.

Kho đầu nguồn xăng dầu và nhiên liệu hàng không Jet A-1 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang được quy hoạch kho 120.000 m³ trong giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định 861/QĐ-TTg, nay điều chỉnh cụ thể quy mô 120.000 m³ gồm: Giai đoạn 2026 - 2027 là 15.000 m³ cho nhiên liệu hàng không Jet A-1; Giai đoạn sau 2030 là 105.000 m³ cho xăng dầu và nhiên liệu hàng không Jet A-1. Việc điều chỉnh nhằm xây dựng hạ tầng cấp bách cung cấp Jet A-1 phục vụ Hội nghị APEC 2027; hình thành đầu mối tiếp nhận, dự trữ tại chỗ; giảm chi phí logistics và rủi ro gián đoạn nguồn cung trong mùa mưa bão; đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Ngoài ra, Quy hoạch điều chỉnh định hướng đầu tư mới các kho và trạm trung chuyển cung ứng xăng dầu sang Lào, có quy mô dự kiến 110.000 - 160.000 m³, đặt tại tỉnh Nghệ An. Đồng thời, đầu tư mới tuyến ống dẫn xăng dầu từ Việt Nam sang Lào, có chiều dài dự kiến 80 - 100 km, đặt tại tỉnh Nghệ An.

Các nội dung điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định 2579/QĐ-BCT là bộ phận không tách rời của Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch) được phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Các nội dung khác của Quy hoạch không thuộc phạm vi điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này tiếp tục được thực hiện theo Quyết định số 861/QĐ-TTg.