Phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Ngày 24/11/2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 10013/BCT-ĐL về việc tham gia ý kiến đối với Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Đề án được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 211/TB-VPCP ngày 24/4/2026 và Thông báo số 531/TB-VPCP ngày 17/10/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Việc hoàn thiện hồ sơ thực hiện theo Luật Quy hoạch, Nghị định số 70/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ và các chỉ đạo có liên quan.

Trước đó, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027–2030, trong đó xác định điều chỉnh Quy hoạch điện VIII là một nhóm giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu điện trong những năm tiếp theo.

Ngày 7/10/2026, Bộ Công Thương hoàn thiện hồ sơ bước đầu và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan. Trên cơ sở ý kiến đóng góp, đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, bổ sung nội dung đề án.

Ngày 1/11/2026, Đảng ủy Chính phủ có Văn bản số 1647-CV/VPĐU đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Điều 54 Luật Quy hoạch.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, việc điều chỉnh quy hoạch điện có liên quan trực tiếp đến kế hoạch đầu tư, phát triển các dự án năng lượng cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Cùng với việc xác định nhu cầu phát triển nguồn và lưới điện, tính khả thi của phương án đầu tư cần được xem xét trong mối quan hệ với khả năng bố trí nguồn vốn, tiến độ triển khai và điều kiện thực hiện dự án.

Đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, việc theo dõi quá trình hoàn thiện quy hoạch là cơ sở để chủ động rà soát kế hoạch kinh doanh, chuẩn bị nguồn lực và nghiên cứu các cơ hội đầu tư phù hợp.

Các doanh nghiệp sử dụng điện cũng cần quan tâm đến định hướng phát triển hệ thống điện để xây dựng phương án mở rộng sản xuất, quản lý năng lượng và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Hiện Đề án Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đang trong quá trình lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ. Việc hoàn thiện quy hoạch gắn với khả năng huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện sẽ góp phần nâng cao tính khả thi của các phương án phát triển điện lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.