Dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo các xã, phường liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 được lập trên một phần địa giới hành chính của 10 xã, phường, gồm: Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa, Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Quy Đức, Tân Mai, Mường Hoa và Thung Nai, với diện tích 52.200 ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng và phát triển Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình trở thành một trong những động lực phát triển du lịch cả nước; phấn đấu đến năm 2030, khu du lịch Hồ Hòa Bình được công nhận là khu du lịch Quốc gia; tầm nhìn đến năm 2050, khu du lịch Hồ Hòa Bình trở thành trung tâm du lịch xanh, thông minh, bền vững, có bản sắc riêng, có năng lực cạnh tranh với các khu du lịch hồ, sinh thái và nghỉ dưỡng lớn của miền Bắc; đồng thời bảo vệ cảnh quan, nguồn nước, rừng, đảo và hệ sinh thái lòng hồ.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan, các xã, phường trong khu vực quy hoạch và đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện đồ án trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý.

Đồ án cần thể hiện rõ những điểm mới so với quy hoạch trước đây, phù hợp với sự thay đổi địa giới hành chính và yêu cầu phát triển mới của Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình.

Trong đó, cần làm rõ lý do tổ chức không gian theo mô hình 1 trung tâm khu du lịch và 4 trung tâm động lực, định hướng phát triển các khu vực gắn với hệ thống giao thông kết nối, cũng như việc phân khu chức năng, sử dụng đất và bảo vệ rừng, cảnh quan, môi trường trong khu vực.

Quang cảnh hội nghị.

Nhấn mạnh vị thế là Khu du lịch Quốc gia trọng điểm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, tầm nhìn quy hoạch phải hướng tới phát triển du lịch chất lượng cao, có trọng tâm, trọng điểm, tạo những điểm nhấn và cực tăng trưởng đủ sức thu hút các nhà đầu tư lớn.

Việc lựa chọn dự án đầu tư cần chú trọng chất lượng, kinh nghiệm và năng lực của nhà đầu tư, nhất là các dự án có khả năng tạo sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của điểm đến.

Bên cạnh phát triển du lịch, đồ án cần tính toán đồng bộ hạ tầng, bảo đảm kết nối thuận lợi với các trung tâm du lịch của tỉnh và giữa các khu vực, đồng thời hài hòa với yêu cầu bảo vệ rừng, cảnh quan lòng hồ và ổn định đời sống Nhân dân.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã nghe và cho ý kiến chỉ đạo đối với tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư tư nhân trong khu vực Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình.