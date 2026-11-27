Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Nghị định số 421/2026/NĐ-CP ngày 26/11/2026 thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP và Nghị định số 144/2026/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 181/2025/NĐ-CP).

Nghị định số 421/2026/NĐ-CP đã loại bỏ một số mặt hàng khoáng sản gồm nhôm, đồng, kẽm và thiếc tại Phụ lục II (Danh mục sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến thành sản phẩm khác) của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP cụ thể như sau:

Về sản phẩm nhôm, Nghị định số 421/2026/NĐ-CP đã loại bỏ toàn bộ Chương 76 về các mã hàng nhôm và các sản phẩm bằng nhôm bao gồm: Nhôm chưa gia công (76.01); phế liệu và mảnh vụn nhôm (76.02); bột và vảy nhôm (76.03); nhôm ở dạng thanh, que và hình (76.04); dây nhôm (76.05); nhôm ở dạng tấm, lá và dải, chiều dày trên 0,2 mm (76.06).

Chính phủ điều chỉnh quy định về thuế giá trị gia tăng đối với khoáng sản xuất khẩu, trong đó có một số sản phẩm nhôm, đồng, kẽm và thiếc.

Về sản phẩm đồng, Nghị định loại bỏ các mã hàng: 74.03 - Đồng tinh luyện và hợp kim đồng, chưa gia công; 74.04 - Phế liệu và mảnh vụn của đồng; 74.05 - Hợp kim đồng chủ; 74.06 - Bột và vảy đồng; 74.07 - Đồng ở dạng thanh, que và dạng hình; 74.11 - Các loại ống và ống dẫn bằng đồng.

Về sản phẩm kẽm, nghị định loại bỏ toàn bộ Chương 79 về các mã hàng kẽm và các sản phẩm bằng kẽm bao gồm kẽm chưa gia công (79.01); phế liệu và mảnh vụn kẽm (79.02); bột, bụi và vẩy kẽm (79.03); kẽm ở dạng thanh, que, hình và dây (79.04); kẽm ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng (79.05).

Về sản phẩm thiếc, nghị định đã bỏ các mã hàng 80.01 - Thiếc chưa gia công; 80.02 - Phế liệu và mảnh vụn thiếc; 80.03 - Thiếc ở dạng thanh, que, dạng hình và dây.

Nghị định số 421/2026/NĐ-CP nêu rõ: Đối với hàng hóa xuất khẩu có mã hàng thuộc các nhóm hàng đã loại bỏ nêu trên đã được thông quan theo quy định của pháp luật về hải quan trước ngày 26/11/2026 mà thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP từ ngày 26/11/2026 thì áp dụng thuế giá trị gia tăng theo quy định tại nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/11/2026.