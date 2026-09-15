Điều chỉnh quy chế hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Học sinh lớp Nghiệp vụ nhà hàng K7 - Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Vĩnh, Khánh Hòa trong giờ thực hành. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Dự thảo được xây dựng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về tổ chức và hoạt động của các trung tâm; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy định pháp luật mới; nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên, đào tạo nghề và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Điểm đáng chú ý của dự thảo là quy định chung về tổ chức và hoạt động đối với 3 loại trung tâm gồm: trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện các quy định về tổ chức và hoạt động của 3 loại trung tâm được quy định tại nhiều văn bản khác nhau. Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên áp dụng đối với loại hình công lập; trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện có quy chế riêng, trong khi chưa có quy chế tổ chức và hoạt động đầy đủ đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.

Dự thảo vì vậy quy định thống nhất đối với cả loại hình công lập và tư thục, đồng thời rà soát, kế thừa các quy định còn phù hợp và bổ sung những nội dung cần thiết theo các quy định pháp luật mới.

Vì vậy, khi thông tư được ban hành sẽ thay thế 4 văn bản gồm: Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Thông tư số 05/2020/TT-BLĐTBXH về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện.

Về nội dung, dự thảo bổ sung, cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn và quyền tự chủ của trung tâm đồng thời tăng trách nhiệm giải trình và trách nhiệm của người đứng đầu; cắt bỏ hệ thống sổ sách không cần thiết của trung tâm, tổ chuyên môn và giáo viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hệ thống sổ sách.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về địa điểm hoạt động giáo dục ngoài trụ sở chính của trung tâm nhằm tạo thuận lợi cho người học. Theo đó, một trung tâm có thể có một hoặc nhiều địa điểm hoạt động giáo dục. Đối với địa điểm tổ chức chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông phải bảo đảm các điều kiện về an toàn, sức khỏe và điều kiện thực hiện chương trình.

Dự thảo cũng làm rõ hơn vai trò của các trung tâm trong phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, giáo dục bắt buộc, giáo dục hòa nhập và xây dựng xã hội học tập.

Theo đó, trung tâm tham gia công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa phương; phối hợp huy động người học; tổ chức các lớp xóa mù chữ, chương trình giáo dục thường xuyên; thực hiện giáo dục hòa nhập.

Dự thảo bổ sung trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia hoạt động đào tạo nghề trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác. Đối với chương trình sơ cấp nghề, trung tâm phải đáp ứng điều kiện và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về văn phòng đại diện tại nước ngoài đối với trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Văn phòng đại diện có thể nghiên cứu nhu cầu học tập, triển khai chương trình giáo dục thường xuyên cho kiều bào; dạy tiếng Việt, lan tỏa các giá trị văn hóa, truyền thống Việt Nam cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài nhưng không được trực tiếp kinh doanh, ký kết hợp đồng thương mại sinh lợi nhuận./.