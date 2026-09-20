Bộ Nội vụ vừa có Tờ trình bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Tờ trình số 10033/TTr-BNV ngày 14/9/2026, gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo phương án mới, công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày vào thứ ba, ngày 24/11/2026. Bộ Nội vụ đề xuất không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy, ngày 28/11/2026 như đề xuất trước đó của Bộ Nội vụ.

Đây là năm đầu tiên người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong và sau ngày 24/11. Ảnh minh hoạ: Hồ Long

Theo phương án trước đó, Bộ Nội vụ cho rằng việc bố trí kỳ nghỉ liên tục sẽ tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, cộng đồng và các sự kiện tại địa phương; qua đó nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đồng thời góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, du lịch và dịch vụ.

Tuy nhiên, qua rà soát điều kiện thực tế, Bộ Nội vụ nhận thấy cuối tháng 11 là thời điểm các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm; các doanh nghiệp cũng đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu, kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo.

Do đó, Bộ Nội vụ cho rằng không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ hai 23/11 là phương án thận trọng, hạn chế xáo trộn lịch công tác, lịch học tập, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ khẳng định việc điều chỉnh theo hướng không hoán đổi không làm giảm ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương đúng ngày 24/11/2026 theo quy định.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong và sau ngày 24/11, phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị; bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và không nhất thiết phải gắn với một kỳ nghỉ kéo dài.

Theo phương án mới, người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức cũng nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ ba, ngày 24/11/2026 theo quy định.

Các nội dung đề xuất về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 tại Tờ trình số 10033/TTr-BNV không thay đổi.