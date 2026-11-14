Điều chỉnh phương án lưu thông trên QL14D, bảo đảm an toàn khi thi công

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác khảo sát QL14D.

Theo đó, xe tải từ 4 trục trở lên được lưu thông trở lại bình thường, không hạn chế tải trọng đến hết ngày 31-12-2026. Từ ngày 1-1-2027, xe đầu kéo từ 5 trục trở lên phải giảm tải, bảo đảm tổng trọng tải cả xe và hàng hóa không vượt quá 42 tấn/xe. Đáng chú ý, trong quá trình thi công, phương tiện có thể phải tạm dừng lưu thông theo từng đợt, với thời gian trên 10 ngày, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi đi qua 10 vị trí thi công có hoạt động nổ mìn phá đá. UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị vận tải có nhu cầu lưu thông trên tuyến chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công; nghiên cứu chuyển đổi chủng loại xe phù hợp hoặc điều chỉnh lộ trình vận chuyển qua cửa khẩu khác thuận tiện hơn.

Để triển khai phương án, Sở Xây dựng được giao thông báo chính thức, tuyên truyền rộng rãi trước thời điểm áp dụng; đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình thực tế, giám sát tiến độ thi công và kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Công an thành phố xây dựng kế hoạch kiểm soát tải trọng, tuần tra, điều tiết giao thông, bố trí lực lượng kiểm tra và xử lý vi phạm từ ngày 1-1-2027.

Liên quan đến công tác tổ chức giao thông phục vụ thi công QL14D, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chủ trì đoàn công tác khảo sát thực tế trên tuyến, đồng thời làm việc với các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị vận tải nhằm rà soát, thống nhất phương án phân luồng, điều tiết giao thông.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra điều kiện lưu thông, các vị trí đang thi công, những đoạn đường bị thu hẹp, điểm tránh xe và khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận những khó khăn trong việc vừa tổ chức thi công, vừa duy trì hoạt động vận tải trên tuyến đường có địa hình đèo dốc, nhiều đoạn quanh co, điều kiện lưu thông phức tạp.

QL14D đang được triển khai thi công.

Trên cơ sở khảo sát và ý kiến của các đơn vị liên quan, Đại tá Nguyễn Văn Tăng đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị thi công tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp với điều kiện thực tế. Việc phân luồng phải hài hòa giữa yêu cầu thi công công trình, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện với nhu cầu vận chuyển hàng hóa, giao thương qua biên giới.

Đối với chủ đầu tư và các nhà thầu, lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu tổ chức thi công cuốn chiếu, gọn từng đoạn; bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo và nhân lực điều tiết giao thông 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu. Đồng thời, phải chủ động phương tiện cứu hộ, giải tỏa sự cố, không để vật liệu, đất đá tập kết gây cản trở hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các doanh nghiệp vận tải cần chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, khổ giới hạn, tốc độ và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua tuyến.

Lãnh đạo Công an thành phố cũng giao Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và quy định về bảo đảm an toàn trong thi công. Công an các xã có tuyến QL14D đi qua chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng về ANTT. Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh, phương án tổ chức giao thông trên QL14D cần được rà soát, đánh giá toàn diện, có sự phối hợp, thống nhất giữa Công an thành phố với các lực lượng quản lý và đơn vị thi công trước khi triển khai. Qua đó, vừa bảo đảm tiến độ dự án, vừa giữ an toàn cho người và phương tiện, duy trì hoạt động vận tải, giao thương thông suốt giữa Việt Nam và Lào.