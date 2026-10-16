Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông qua cầu Thăng Long từ ngày 16-10. (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long, giai đoạn 2.

Cụ thể, từ ngày 16-10, các loại ô tô không được rẽ phải từ đường gom phía Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, lên cầu trong khoảng thời gian từ 5h đến 22h hằng ngày. Riêng xe buýt chỉ áp dụng hạn chế trong khung giờ cao điểm.

Các nội dung tổ chức giao thông khác tiếp tục thực hiện theo thông báo trước đó của Sở Xây dựng Hà Nội.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng; rà soát, bổ sung sơn kẻ vạch tim đường gom. Việc điều chỉnh biển báo phải hoàn thành trước ngày 16-10. Các lực lượng trực chốt được phổ biến phương án để hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố có trách nhiệm điều chỉnh lộ trình xe buýt, thông báo đến các đơn vị vận hành và tuyên truyền để hành khách chủ động lựa chọn phương án đi lại.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị theo dõi tình hình giao thông, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện, kịp thời phát hiện bất cập để đề xuất điều chỉnh phương án, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trong khu vực thi công.