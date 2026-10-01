Điều chỉnh phân làn xe trên đường Đồng Khởi từ ngày 2-10

Từ 0h ngày 2-10-2026, đường Đồng Khởi đoạn từ ngã tư Amata đến nút giao đường Đồng Khởi và đường Nguyễn Văn Tiên (cây xăng 26) sẽ áp dụng phương án phân làn tổ chức giao thông điều chỉnh. Ảnh: Phạm Tùng

Việc điều chỉnh phân làn tổ chức giao thông trên đường Đồng Khởi đoạn từ ngã tư Amata đến nút giao đường Đồng Khởi và đường Nguyễn Văn Tiên (cây xăng 26) sẽ được bắt đầu từ lúc 0h ngày 2-10-2026. Theo đó, sẽ thực hiện phương án điều chỉnh biển báo phân làn giao thông và các phương tiện sẽ lưu thông như sau: làn 1, sát dải phân cách giữa dành cho các loại ô tô. Làn 2, dành cho ô tô con, xe tải dưới 1,5 tấn, xe khách dưới 30 chỗ và xe máy. Làn 3, phía ngoài cùng dành cho xe máy, xe ba bánh có động cơ và xe đạp.

Các quy định cấm, hạn chế xe tải theo khung giờ trên đường Đồng Khởi đang được áp dụng theo phương án trước đây.

Phương án điều chỉnh phân làn tổ chức giao thông trên đường Đồng Khởi được Sở Xây dựng thống nhất với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai, UBND các phường: Tam Hiệp, Trảng Dài, Tân Triều, Công ty cổ phần Sonadezi và các đơn vị liên quan. Việc điều chỉnh nhằm tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, nhất là với người đi xe máy và xe thô sơ.

Trước đó, từ 0h ngày 25-8, Sở Xây dựng điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường Đồng Khởi. Theo đó, xe tải có khối lượng chuyên chở trên 2 tấn bị cấm trong 3 khung giờ: 6h đến 8h30, 11h đến 13h30 và 16h đến 21h.

Riêng xe tải có khối lượng chuyên chở trên 5 tấn bị cấm từ 5h đến 22h hằng ngày. So với trước, 2 khung giờ cấm buổi sáng và trưa đối với xe tải trên 2 tấn được giữ nguyên, còn khung giờ buổi chiều được kéo dài từ 16h đến 18h30 thành 16h đến 21h.

Sau khi áp dụng phương án trên, Sở Xây dựng cho biết tình trạng ùn tắc trên đường Đồng Khởi giảm đáng kể, giao thông cơ bản ổn định và nhận được sự đồng thuận của chính quyền, người dân khu vực. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cho rằng việc cấm xe tải trên 5 tấn phần lớn thời gian trong ngày gây khó khăn cho hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa.

Ngày 9-9, sau khi làm việc với các đơn vị liên quan, Sở Xây dựng thống nhất xem xét cho xe tải của các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở, nhà máy, kho bãi hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh trên đường Đồng Khởi đi trong giờ cấm để trực tiếp vận chuyển nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa. Các xe này phải được Công an thành phố Đồng Nai chấp thuận bằng văn bản.